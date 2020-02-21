والي جهة الداخلة يدعم برنامج تمويل المقاولات

هسبريس من الداخلة

استقبل لمين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب، صباح اليوم الجمعة، مجموعة من الشباب العاطل عن العمل بمدينة الداخلة، من أجل الإنصات لمشاكلهم والاستجابة لانشغالاتهم.

وتناول الاجتماع، الذي احتضنه مكتب والي جهة الداخلة، برنامج "انطلاقة" لدعم وتمويل المقاولات، والهادف إلى تشجيع المبادرات المقاولاتية لدى الشباب بعموم التراب الوطني.

وخلص الاجتماع إلى تعهد السلطات المحلية بالوقوف إلى جانب شباب المنطقة، عبر ضمان التنسيق واقتراح مخرجات التحسين والمساعدة بهدف تيسير الوصول إلى التمويل.

وفي هذا الصدد، قال أحد أعضاء تنسيقية اتحاد المعطلين بالداخلة إن "لقاء اليوم مع والي جهة الداخلة وادي الذهب كان مثمراً، خاصة فيما يتعلق بنقاشه للبرامج الملكية الداعمة للمقاولين الشباب".

وأضاف المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اجتماع تنسيقية المعطلين مع والي المدينة يأتي في إطار مد يد العون والإسهام في تذليل المعيقات والشروط المجحفة التي تواجه المترشح أثناء تقديم طلب التمويل".

وأورد المتحدث ذاته أن "المسؤول الترابي بالجهة أعطى توضيحات بالجملة من خلال إبراز آليات الدعم، المرتكزة على تحسيس وتكوين حاملي المشاريع وإنهاء خطة العمل (Business plan)، والمساعدة في إعداد ملف القرض والمواكبة لدى البنواك".

ليختم عضو تنسيقية المعطلين قوله بأن "السيد الوالي رحب بالفكرة وتعهد بالوقوف إلى جانب جميع الملفات، عبر تسهيل الإجراءات القانونية لاستفادة حملة المشاريع من القروض البنكية والتمويلات ذات الفوائد المنخفضة".