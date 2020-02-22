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الرئيسية | جهات | منطقة أمن بيوكرى تحرز لقب دوري لكرة القدم

منطقة أمن بيوكرى تحرز لقب دوري لكرة القدم

منطقة أمن بيوكرى تحرز لقب دوري لكرة القدم
رشيد بيجيكن من أكادير
السبت 22 فبراير 2020 - 04:22

فاز فريق المنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى، بدوري كرة القدم، المنظم من طرف ولاية أمن أكادير بمناسبة الذكرى 64 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.

وتمكن فريق المنطقة الإقليمية للأمن ببيوكرى من التفوق على الفريق الذي يمثل منطقة أمن إنزكان، خلال المقابلة النهائية التي جرت بينهما بالقاعة المغطاة الانبعاث بمدينة أكادير، بحضور والي الأمن ورؤساء المصالح الولائية التابعة لولاية أمن أكادير.

وكانت ولاية أمن أكادير قد نظمت دوريا في كرة القدم المصغرة، بمشاركة فرق تمثل مختلف المصالح الأمنية بمدينة أكادير، وكذا ممثلي المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة التابعة لولاية الأمن. وقد أسفرت الإقصائيات عن بلوغ فريقي مدينتي إنزكان وبيوكرى نهائي الدوري.

وقال مصدر أمني إن تنظيم هذا الدوري يأتي في إطار إعداد فريق جهوي سيمثل ولاية أمن أكادير في إقصائيات الدوري الوطني لكرة القدم المصغرة، الذي ستنظمه المديرية العامة للأمن الوطني ابتداء من الشهر المقبل، بمشاركة جميع المصالح الأمنية الجهوية والمركزية.

وأضاف المصدر ذاته أن الدوري يندرج في إطار تنفيذ استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال الاهتمام بموظفي الأمن على المستوى الرياضي والاجتماعي والترفيهي.

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