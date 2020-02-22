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كُتّاب وآراء
سكان يطالبون بإبعاد الرحل عن أراضي آيت وكمان
احتشد عدد من سكان قبيلة آيت وكمان، التابعة لجماعة تاركا نتوشكا، بالدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، أمام مقر قيادة تنالت للتعبير عن احتجاجهم على "اجتياح جحافل قطعان الماشية المملوكة لرعاة رحل" لأراضيهم وممتلكاتهم، و"الإضرار بها وبالغطاء النباتي بالمنطقة".
وعبر السكان، ضمن إفادات متطابقة لهسبريس، عن تذمرهم من الهجوم على أملاكهم، مشيرين إلى أن "الرحل عثوا فيها فسادا وخرابا، وتسبّبوا في الإضرار بمحاصيلنا الشحيحة أصلا، وأشجار الأركان التي تُعدّ المصدر الأول للرزق، زد على ذلك انتشار مواشيهم واستمرار استفزازاتهم في محيط الدواوير، مما جعلنا نتوجس من مواجهات محتملة".
ووضع السكان، خلال اليوم ذاته، عريضة تحمل توقيعاتهم، لدى قائد قيادة تنالت، طالبوا فيها برفع الضرر الناجم عن مواشي الرعاة الرحل، الذين "مارسوا رعيا جائرا، وهجوما على أراضي الساكنة، المملوكة والموروثة منذ القدم، في سابقة من نوعها، حيث إن هذه المناطق، التي تضم أراضي فلاحية وأشجار الأركان والصبار وموارد مائية، أطلق فيها الرحل العنان لمواشيهم".
وأوضحت الشكاية ذاتها أن "الرحل تسببوا في خسائر فلاحية، غير آبهين بتحذيرات الملاك وتنبيهاتهم، كما أن تنقل هؤلاء الرعاة بين الدواوير، حاملين الهراوات والعصي، يخلق الرعب بين صفوف الساكنة المحلية، لاسيما النساء والأطفال".
"وحيث إن الساكنة تؤمن وتثق بأن السبيل لحمايتها واسترداد حقوقها هو اللجوء إلى مؤسسات بلدها، التي تضمن الحماية لها ولممتلكاتها طبقا للدستور، فإننا نرفع إلى سيادتكم هذه الشكاية، وكلنا أمل في تدخل عاجل لردع المعتدين"، يضيف السكان في شكايتهم.