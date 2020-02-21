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كُتّاب وآراء
تحسيس بالسلامة الطرقية يستهدف تلاميذ بمراكش
نظمت الثانوية التأهيلية العودة السعدية، التابعة للمديرية الإقليمية بمراكش، نشاطا تحسيسيا لفائدة تلميذات المؤسسة حول السلامة الطرقية.
ويأتي هذا النشاط، الذي نظم بتنسيق مع خلية الأمن المدرسي التابعة لولاية أمن مراكش، تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية.
وتضمنت هذه المبادرة، التي نظمت تحت شعار: "السلامة الطرقية تبدأ من توعية التلميذ أولا"، عروضا من تقديم وإخراج التلميذات، تحت إشراف بعض الأساتذة، عبارة عن مجسم يوضح سبل الوقاية من حوادث السير.
وقدم ضابط ممتاز وشرطية من خلية الأمن المدرسي تأطيرا نظريا حول "آفات ومخاطر الطرق.. الأسباب والحلول".
يذكر أن تلميذات داخلية هذه الثانوية احتللن الرتبة الأولى على مستوى نتائج الدورة الدراسية الماضية.