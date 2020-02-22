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الرئيسية | جهات | رفض عريضة يغضب متضررين من نزع الملكية

رفض عريضة يغضب متضررين من نزع الملكية

رفض عريضة يغضب متضررين من نزع الملكية
جمال سماحي من تطوان
السبت 22 فبراير 2020 - 09:03

عقدت جمعيّة "الدفاع عن حقّ الملكيّة" بتطوان، مساء الجمعة، لقاء تواصليّا مع ملّاكي أراضي سهل وادي مارتيل، المتضرّرين من ملفّ نزع الملكيّة، خصّص لمناقشة مستجدّات القضيّة، بعد تقدّم هيئة دفاعهم بطعن في قرار رئيس الحكومة القاضي برفض قبول أول عريضة قانونية لما بعد دستور 2011.

وقال عمر بن عجيبة، المحامي بهيئة طنجة، ووكيل العريضة، في تصريح لهسبريس، إن "هذا اللقاء التواصليّ ينعقد لمناقشة المستجدات التي يعرفها ملف نزع الملكية بأراضي سهل وادي مارتيل، وتباحث الخطوات المستقبلية التي ستباشرها الجمعية"، مضيفا أن "الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط عقدت أولى جلساتها، الخميس، للنّظر في الطّعن الذي تقدمنا به بخصوص رفض رئيس الحكومة قبول العريضة، ولم نطّلع بعد على تفاصيل الجلسة".

وتابع وكيل أول عريضة قانونية بالمغرب لما بعد دستور 2011 قائلا: "بخصوص جلسات ملف نزع الملكية، فقد تم تحديد الجلسة المقبلة يوم 31 مارس المقبل، وقد قام الخبراء الذين عينتهم المحكمة بإجراء المعاينة، كما أدلى الملّاك بتصريحاتهم، حسب علمي"، مشيرا إلى أن "الخبرات، في الغالب، ستكون جاهزة في موعد الجلسة المحددة، وسنرى إن كانت منصفة للمتضرّرين".

وأوضح المتحدث ذاته أن "نزع الملكية يكون من أجل المنفعة العامة وليس من أجل المنفعة التجارية والمضاربات العقارية". وأضاف "هناك مشاريع تجارية من فنادق وملاعب للغولف لا علاقة لها بالمنفعة العامة"، مشيرا إلى أن الميزانية التي خصصت لتعويض أصحاب الأملاك بسهل وادي مارتيل غير كافية، "إذ أن التعويضات التي اقترحتها لجنة التقييم تراوحت بين 12 و100 درهم، بمتوسط يتراوح بين 40 و45 درهما".

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