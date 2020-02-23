سجناء سابقون بالنواصر يحظون بمشاريع اجتماعية

هسبريس من الدار البيضاء

استفاد مجموعة من السجناء السابقين بمنطقة النواصر من تمويلات لمشاريع مدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتم تسليم تمويلات بقيمة 75 ألف درهم لكل سجين سابق، بحضور عبد الله شاطر، عامل إقليم النواصر بجهة الدار البيضاء سطات، على شكل تجهيزات ومعدات خاصة بالمشاريع المدرة للدخل.

وتمت هذه العملية في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وعمالة النواصر، ضمن برنامج محاربة الهشاشة. وقد استفاد منها مجموعة من الأشخاص، ضمنهم مستفيدة واحدة من حاملي مشاريع إدماجية في مجالات مختلفة.

وتهدف هذه العملية إلى تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة هذه الشريحة من المجتمع، وإلى الحد من ظاهرة العود إلى الجريمة، وضمان شروط اندماج فعال لهذه الفئة في النسيج الاجتماعي وفق الاستراتيجية التي تنهض بها المؤسسة.

وبالمناسبة نفسها تم تدشين مقر جديد للهلال الأحمر بمنطقة السحابات بدائرة النواصر.