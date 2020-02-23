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الرئيسية | جهات | سجناء سابقون بالنواصر يحظون بمشاريع اجتماعية

سجناء سابقون بالنواصر يحظون بمشاريع اجتماعية

سجناء سابقون بالنواصر يحظون بمشاريع اجتماعية
هسبريس من الدار البيضاء
الأحد 23 فبراير 2020 - 15:25

استفاد مجموعة من السجناء السابقين بمنطقة النواصر من تمويلات لمشاريع مدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.

وتم تسليم تمويلات بقيمة 75 ألف درهم لكل سجين سابق، بحضور عبد الله شاطر، عامل إقليم النواصر بجهة الدار البيضاء سطات، على شكل تجهيزات ومعدات خاصة بالمشاريع المدرة للدخل.

وتمت هذه العملية في إطار اتفاقية شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء وعمالة النواصر، ضمن برنامج محاربة الهشاشة. وقد استفاد منها مجموعة من الأشخاص، ضمنهم مستفيدة واحدة من حاملي مشاريع إدماجية في مجالات مختلفة.

وتهدف هذه العملية إلى تمويل مشاريع مدرة للدخل لفائدة هذه الشريحة من المجتمع، وإلى الحد من ظاهرة العود إلى الجريمة، وضمان شروط اندماج فعال لهذه الفئة في النسيج الاجتماعي وفق الاستراتيجية التي تنهض بها المؤسسة.

وبالمناسبة نفسها تم تدشين مقر جديد للهلال الأحمر بمنطقة السحابات بدائرة النواصر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - بوسكوري الأحد 23 فبراير 2020 - 15:33
نرجو من السيد العامل مشكورا ان يتدخل لاصلاح الطريق المؤدية لاقامات هاجر و جنان الياسمين ببوسكورة و التي تمر بالقرب من دوار الحوامي. هاته الطريق لا تسمح بمرور الا سيارة واحدة و تؤدي في احيان كثيرة لوقوع حوادث سير خطيرة. نرجو من السيد عامل النواثر مشكورا التدخل بسرعة لاصلاح و تعبيد هاته الطريق.
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2 - bimo الأحد 23 فبراير 2020 - 15:55
السجين يحظى بالعفو ، السجين يحظى بالرعاية ، السجين يحظى بالمتابعة الاجتماعية داخل السجن وخارجه ، السجين يحظى بمشاريع مذكرة للدخل ، السجين يحظى بغرص شغل والاندماج في سوق العمل ، السجين يحظى ويحظى ويحظى ........ والضحية تحظى بعاهة مستديمة ، وبخوف ورعب مدى الحياة ، وتظل سجينة هلعها ، وتعيش منعزلة وسكينة أربعة حيطان إن كان لها بيت .......
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