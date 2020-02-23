هذه توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد في المغرب

هسبريس ـ و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن يكون الطقس نسبيا باردا خلال الليل والصباح بالمرتفعات، كما ستكون درجات الحرارة العليا نسبيا مرتفعة بالوسط، وبالسهول الشمالية وبجنوب المملكة.

ومن المرتقب تشكل سحب منخفضة، خلال الصباح والليل، مصحوبة بكتل ضبابية بالسواحل الجنوبية، والواجهة المتوسطية وشمال المنطقة الشرقية للبلاد، مع تكون سحب مدارية آتية من الجنوب ومصحوبة بقطرات وأحيانا برعد ستهم الأقاليم الجنوبية خلال الليلة الموالية.

كما ستنتشر سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار خفيفة محليا فوق سواحل البحر الأبيض المتوسط، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، وزوابع رملية في بعض مناطق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح من القطاع الشرقي، قوية نوعا ما إلى قوية بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة إلى قوية نوعا ما بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01- و08 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 6 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذلك الجنوب الشرقي، وما بين 10 و17 درجة بالواجهة المتوسطية، والسهول المحيطية الشمالية والوسطى، وستكون ما بين 15 و22 درجة بسوس والأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والواجهة المتوسطية والبوغاز، وما بين 18 و25 درجة بالمنطقة الشرقية، وبهضاب الفوسفاط ووالماس، والجنوب الشرقي وبالسواحل، وما بين 25 و32 درجة بالسهول الشمالية والوسطى وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 30 و36 درجة بسوس وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طرفاية ولكويرة، وهائجا إلى قوي الهيجان في باقي السواحل.