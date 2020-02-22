24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

22/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3608:0213:4616:5119:2120:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الفقيه بوليف (5.00)

  2. رحيل بوتفوناست (5.00)

  3. محامي فرنسي يميط اللثام عن تفاصيل "اختطاف" المهدي بنبركة (5.00)

  4. الدولة تبني وبعضُ التلفزيون يهدِم (5.00)

  5. طلبة الصين يشكرون الملك (3.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | اعتصام عمالي في "بوابة الرئيس" بجماعة مارتيل‬

اعتصام عمالي في "بوابة الرئيس" بجماعة مارتيل‬

اعتصام عمالي في "بوابة الرئيس" بجماعة مارتيل‬
أيوب صدور من تطوان
السبت 22 فبراير 2020 - 21:15

يواصل عاملا نظافة بمدينة مارتيل خوض اعتصام بلغ شهره الخامس على التوالي أمام بوابة بلدية المدينة ذاتها، احتجاجا على ما قالا إنه "طرد من العمل من طرف شركة المناولة الحائزة على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، ما أثر على استقرار وضعيتهما الاجتماعية، ودفعهما إلى الاعتصام لإجبار مسؤولي الشركة المشغّلة لهما على الاستجابة لمطلبهما".

وفي هذا الصدد قال ياسين البوزيدي، مستخدم بشركة ميكومار للنظافة: "بدأت العمل بالشركة خلال فترة صيف 2018، وهي الفترة التي تعرف توافدا كبيرا للسياح على المدينة الساحلية، قبل أن أفاجأ بقرار الاستغناء عن خدماتي"، مشيرا إلى أنه أجبر على توقيع استقالة من الشركة ورفض.

وقال البوزيدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذا القرار أثر على حياته وزاد من تأزيم معيشته رفقة أطفاله الأربعة، واضطر إلى بيع أثاث منزله في ظل وضعه الاجتماعي المعدم، بعد تراكم ديون الكراء وفواتير شهور من استهلاك الكهرباء.

وأَضاف المتحدث ذاته أن رئيس المجلس الجماعي قدم له عروضا أخرى للعمل في شركة للأمن الخاص أو الاشتغال بأحد الأسواق الكبرى بمدينة تطوان، غير أنه متشبث بالعودة إلى العمل بالشركة، وهدد بخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا في حال عدم تمكينه من "حقه الشرعي".

من جانبه، أوضح محمد القباشي أنه بدأ هذا العمل صيف 2018 خلال البدايات الأولى للشركة رفقة عدد من المستخدمين، غير أنه تم الاستغناء عنه مع الاحتفاظ بالبقية، على حد قوله.

واستحضر المتحدث ذاته معاناته اليومية لتوفير متطلبات الحياة عقب هذه المحنة، مطالبا الجهات الوصية بالتدخل العاجل والفوري لوضع حد لتفاقم الوضع.

هشام بوعنان، رئيس المجلس الجماعي لمارتيل، قال لهسبريس إن الجماعة التي يرأسها غير معنية بهذا الموضوع، على اعتبار أن القضية بين المستخدم والشركة والمشغلة، مؤكدا أنه عقد اجتماعات عدة مع المعتصمين تقدم خلالها بعروض قوبلت بالرفض.

وأضاف رئيس مجلس جماعة مارتيل: "اعتصام العاملين المذكورين تقف وراءه جهات نختلف معها سياسيا"، من غير إشارة إلى اسم هذه الجهات التي شدد على أنها "من لها مصلحة في استمرار هذا الاحتجاج الذي عمر لشهور"، على حد تعبيره.

واستغرب بوعنان عدم سلك العاملين المعتصمين مسطرة القضاء أو دخول النقابة على الخط، بدل الاعتصام أمام بوابة المرفق الجماعي والعمومي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - فرانز كافكا السبت 22 فبراير 2020 - 22:08
اظن ان هذه مسألة مفتشية الشغل و القضاء و النقابات و لكن للأسف لا يقمون بدورهم جميعا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.