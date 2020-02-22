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الرئيسية | جهات | عواصف رملية قوية تجتاح العديد من مدن الصحراء

عواصف رملية قوية تجتاح العديد من مدن الصحراء

عواصف رملية قوية تجتاح العديد من مدن الصحراء
هسبريس من العيون
السبت 22 فبراير 2020 - 16:05

اجتاحت عواصف رملية قوية جهتي العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون، اليوم السبت، بسبب التقلبات الجوية، مما حجب الرؤية تماما.

وفي هذا الصدد، أطلقت مديرية الأرصاد الجوية تحذيرات من صعوبة التنقل بين مدن العيون، بوجدور، السمارة، طرفاية، طانطان، سيدي إفني وكلميم، عبر الطريق الوطنية الرابطة بينها.

وأكدت مديرية الأرصاد في نشرة جوية خاصة، أصدرتها أمس الجمعة، أن رياحا محلية قوية ستجتاح المدن سالفة الذكر يومي السبت والأحد، بسرعة تتراوح ما بين 75 و90 كلم في الساعة، على المستوى البرتقالي للغلاف الجوي.

كما أشارت إلى احتمال أن تكون الرياح مصحوبة بزوابع رملية كثيفة تمر عبر المناطق والأقاليم المحصورة بين كلميم شمالا، وبوجدور أقصى الجنوب.

يذكر أن الرياح المحلية المصحوبة بالزوابع الرملية قد شلت حركة المواصلات بمدينة العيون بسبب حجب الرؤية.

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