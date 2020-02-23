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الرئيسية | جهات | شق طريق يثير غضب قاطنين بمجمّع سكنيّ في سلا

شق طريق يثير غضب قاطنين بمجمّع سكنيّ في سلا

شق طريق يثير غضب قاطنين بمجمّع سكنيّ في سلا
هسبريس من الرباط
الأحد 23 فبراير 2020 - 09:21

تدخل عدد من القاطنين بالمركب السكني "شرفات أبي رقراق"، في مدينة سلا، للحيلولة دون قيام المنعش العقاري الذي قام بالبناء بشق طريق وسطها.

وقد رفض السكان فتح طريق وسط المجمّع بمبرر أنهم أخبروا عند اقتناء مساكنهم بأنها "إقامة مغلقة"، وبأن لها مدخلا واحدا فقط، قبل أن يفاجؤوا بجرافة وعمال يحاولون مباشرة الأشغال.

احتجاج السكان أعقبه انتقال قائد الملحقة الإدارية "المزرعة" إلى عين المكان، حيث استمع إلى الغاضبين وأمر بوقف عملية فتح الطريق، ووعد بأن تنتقل لجنة، غدا الاثنين، للنظر في الموضوع.

وقرر القاطنون بـ"شرفات أبي رقراق" في "تابريكت" التوجه إلى القضاء، مشددين على أنهم سيعترضون على فتح طريق وسط المركب السكاني بكل الطرق القانونية المتاحة.

وباشر السكان جمع توقيعات على عريضة ستوضع على مكتب عامل الإقليم ورئيس المجلس البلدي للتعبير عن "رفض قرار فتح طريق وسط الإقامة المغلقة".

جدير بالذكر أن جريدة هسبريس الإلكترونية حاولت الاتصال بشركة الإنعاش العقاري المعنية على أرقامها الهاتفية المتاحة للعموم، لكنها ظلت ترن دون مجيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد ابن المزرعة الأحد 23 فبراير 2020 - 09:56
قديما قبل انشاء المجمع السكني في تلك المنطقة كانت عبارة عن مطرح نفايات كان لابد من شق طريق قبل انشاء المجمع السكني لان هدا الاخير تعتبره نحن سكان المزرعة بمتابة عاءق للوصول الى بطانة خصوصا لدى الراجلين فعلى سكان هدا المجمع تفهم ضرورة شق هدا الطريق الدي سيربط حي المزرعة بالطريق الرءسية مع مراعاة سلامة السكان والضمان مرور سلس لقاطنة المزرعة
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2 - مواطن غيور/ الأبارتايد الأحد 23 فبراير 2020 - 10:06
السلام عليكم
هاته المركبات المغلقة تدكرني بالواقع الحالي في جنوب إفريقيا، حيث البيض و الأغنياء حولوا أحياء كاملة
وحقول شاسعة إلى غيتوهات شبه مستقلة، لا يحق للآخرين ( السود و الفقراء) الدخول إليها.
أصبحنا شيئا فشيئا نفرق بين الشعب فقيره و غنيه، التعليم الصحة الترفيه المقاهي المسابح النقل....، فننشء مجتمعا تسود فيه التفرقة و العنصرية.
لا تتعجبوا غدا سوف ترون قبورا هاي كلاص و الإقتصادية للطبقة الكادحة!
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3 - حقيقة الأحد 23 فبراير 2020 - 10:14
الطريق هي ملك عمومي رغم علمي بجشع المنعشين. أعرف أمثلة لإقامة سكنية بسلا الجديدة كان السنديك يمنع المواطنين من ركن سياراتهم ظنا منهم أنها حكرا على سكان الإقامة. بعد سنين بنيت فيلات وشقت طريق لتمكين الناس ولوج مساكنهم. انتم اشتريتم شقق فقط أما الطريق فهي ملك عام ولا توجد برسوماتكم العقارية
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