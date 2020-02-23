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الحقوقي السموني يحظى بتكريم في مدينة أكادير

الحقوقي السموني يحظى بتكريم في مدينة أكادير
هسبريس من أكادير
الأحد 23 فبراير 2020 - 04:36

تم تكريم الدكتور خالد الشرقاوي السموني، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدينة أكادير، من قبل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنزكان آيت ملول، وذلك عرفانا وتقديرا له لما قدمه من جهود في مجال النهوض والدفاع بالوضع الحقوقي.

خالد الشرقاوي السموني كاتب وفاعل جمعوي، مؤسس ورئيس سابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وقد حضر هذا التكريم قاسم بلواد، رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنزكان آيت ملول، وبوبكر سيهمو، رئيس المكتب الجهوي للمركز ذاته، وخديجة بن مومن، رئيسة جمعية النساء المقاولات بسوس، وفاطمة العلالي، رئيسة جمعية أرباب المصابن بسوس، وسافع محمد عن تعاونيات الأركان بسوس.

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