24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
23/02/2020
الأيام القادمة
|23
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:35
|08:01
|13:46
|16:52
|19:22
|20:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- انتهاء الحجر الصحي لمواطنين مغاربة دون إصابات
- أوروبا تُذلل الأزمات بالتشاور مع المواطنين بشأن مستقبل الاتحاد
- رئيس شركة "ريان إير" يلصق الإرهاب بالمسلمين
- ظهور "كورونا" دون السفر إلى الصين يقلق العالم
- إيران تسجل ثاني أكبر وفيات بكورونا بعد الصين
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
الحقوقي السموني يحظى بتكريم في مدينة أكادير
الأحد 23 فبراير 2020 - 04:36
تم تكريم الدكتور خالد الشرقاوي السموني، بمقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مدينة أكادير، من قبل المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنزكان آيت ملول، وذلك عرفانا وتقديرا له لما قدمه من جهود في مجال النهوض والدفاع بالوضع الحقوقي.
خالد الشرقاوي السموني كاتب وفاعل جمعوي، مؤسس ورئيس سابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان، مدير مركز الرباط للدراسات السياسية والاستراتيجية.
وقد حضر هذا التكريم قاسم بلواد، رئيس المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان إنزكان آيت ملول، وبوبكر سيهمو، رئيس المكتب الجهوي للمركز ذاته، وخديجة بن مومن، رئيسة جمعية النساء المقاولات بسوس، وفاطمة العلالي، رئيسة جمعية أرباب المصابن بسوس، وسافع محمد عن تعاونيات الأركان بسوس.