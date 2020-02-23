نشاط ترفيهي يفرح أطفالا متخلّى عنهم في النّاظور

عبد الكريم هرواش من النّاظور

لإدخال البهجة على قلوبهم، قامت جمعية النهضة للتنمية والتبادل الثّقافي بسلوان بزيارة تفقّدية لعدد من الأطفال المُتخلّى عنهم المحتَضَنين من طرف جمعية الياسمين لرعاية الطّفولة بالمستشفى الحسني في مدينة النّاظور.

الزّيارة شملت عددا من الفقرات التّرفيهية: مقاطع موسيقية وورشات للرّسم ومسابقات ثقافية وأنشطة أخرى شاركَ فيها الأطفال.

وقال سمير لعري، رئيس جمعة النّهضة للتنمية والتّبادل الثّقافي، إن "هذا النّشاط الذي سهرت الجمعية طويلا على إعداده يروم بالدّرجة الأولى إشراك هؤلاء الأطفال الصّغار في أجواءٍ من التّرفيه واللعب والتّعليم، ودفعهم إلى الانخراط الإيجابي في الحياة الاجتماعية".

وأضاف في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: "من واجبنا، كفعاليات جمعوية، أن نضع ضمن برامج عملنا تنظيم أنشطة تستهدف مساعدة هذه البراعم البريئة التي فقدتْ دفء الأسرة، لرعايتها وتعويضها بالحنان، وإشراكها في أجواء المرح والسّعادة".

ونوّه الجمعوي نفسه بكل الفاعلين المساهمين في إنجاح هذه المبادرة الإنسانية، مؤكّدا استعداد جمعيته للانخراط والمساهمة في كافة الأنشطة الاجتماعية والإنسانية.