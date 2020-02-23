إسدال الستار على ملتقى الإبداع والفنون بخريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

أسدل ملتقى الإبداع والفنون بخريبكة، ليل السبت، ستار دورته الأولى، المنظمة من طرف منظمة كشاف الأطلس- مندوبية إقليم خريبكة، بدعم من المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة والشباب والرياضة- قطاع الثقافة بخريبكة، وبتعاون مع الخزانة الوسائطية للمكتب الشريف للفوسفاط.

وعرف الملتقى تكريم مجموعة من الفاعلين بخريبكة، هم: سعيد الهوداني، فنان موسيقي، والحسن ياسين، إطار وطني وأحد مؤسسي نوادي مسرح الشباب، وعبد الرزاق عامر، فنان تلفزي ومسرحي، وخدوج السليماني، مقاومة وفنانة تشكيلية، وعبد الكريم العباسي، كاتب روائي ومسرحي، والشاعر مصطفى لفطيمي.

وتضمن الملتقى، المنظم تحت شعار "الإبداع والفنون والتنمية"، عقد ندوة فكرية حول "الصناعة الإبداعية بإقليم خريبكة: الآفاق والتحديات"، بتأطير من مجموعة من الأساتذة والباحثين في المجال الإبداعي إقليميا ووطنيا.

وأوضح الفنان زكرياء بنخلفية، مدير ملتقى الإبداع والفنون بخريبكة، أن "هذه التظاهرة الفنية تمثل انطلاقة فعلية للبرنامج الثقافي المسطر من قبل المندوبية الإقليمية لمنظمة كشاف الأطلس خريبكة، بهدف إغناء المشهد الثقافي المحلي والوطني، وتثمين الإبداع الخريبكي والمساعدة في إشعاعه".

وأضاف، في تصريح للجريدة، أن "هذه التظاهرة تعتبر فرصة لإجراء وقفة تأملية فيما قدمه الإبداع والمبدعون المحليون للثقافة المغربية، من جهة، ومناسبة لتكريم فنانين ومبدعين محليين برزت أسماؤهم في سماء الفن والإبداع، من جهة ثانية".

واختار المنظمون إعطاء انطلاقة الملتقى الأول للإبداع والفنون، الجمعة، تزامنا مع الإعلان عن افتتاح معهد الموسيقى والفن الكوريغرافي (الملحقة الإدارية الرابعة سابقا)، وانطلاق خدماته الفنية برسم سنة 2019\2020.