"جبهة إقليمية" تخرج للاحتجاج وسط "دار الضمانة"

هسبريس من وزان

تحت شعار "قهرتونا"، خاض العشرات من نشطاء "الجبهة الاجتماعية الإقليمية بوزان" وقفة احتجاجية أمام ساحة الاستقلال بـ"دار الضمانة"، إحياء لذكرى حركة 20 فبراير وتلبية للنداء الوطني للجبهة، للمطالبة بـ"احترام حقوق الإنسان ووقف الاعتقالات التعسفية التي تطال النشطاء والحقوقيين"، وفق المنظمين..

ورفعت حناجر المحتجين شعارات غاضبة، منددة بـ"تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وتراجع منسوب الحريات، واستمرار حملات الاعتقالات التي تصادر الحق في الرأي والتعبير"، من قبيل: "حرية كرامة عدالة اجتماعية والمساواة الفعلية"، و"علاش جينا واحتجينا المعيشة غالية علينا"، و"الفوسفاط وجوج بحورة وعايشين عايشة مقهورة"، و"هذا تعليم طبقي أولاد الشعب في الزناقي"، إلى جانب شعارات تضامنية مع المعتقلين السياسيين على خلفية "حراك الريف".

عبد النور لمرابط، منسق الجبهة الاجتماعية بإقليم وزان، قال إن "الشكل الاحتجاجي عرف حضورا نوعيا ورمزيا رفع خلاله الغاضبون شعارات تؤطر المرحلة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف التهميش الذي يطال الإقليم على جميع الأصعدة".

واستنكر لمرابط، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "التدهور الحاصل على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفشي الفقر والهشاشة في صفوف ساكنة الإقليم، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب وحملة الشواهد".

وأكد المتحدث أن "الشكل الاحتجاجي يأتي تخليدا لذكرى 20 فبراير المجيدة في أفق برنامج نضالي متنوع في قادم الأيام تؤطر المرحلة المقبلة، مع دعوة كل الطاقات النضالية بالإقليم إلى الانخراط في التنظيم صونا للكرامة ودفاعا عن الحقوق"، بتعبيره.