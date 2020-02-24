جمعية "إنجاز" ترد على شبهة "الانتماء السياسي"

محمد آيت حساين

قال ياسين خايي، رئيس جمعية "إنجاز"، إن ما أثير من معلومات حول الجمعية من قبل بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" غير صحيح، مضيفا أن الجمعية "لا تنتمي إلى أي جهة سياسية كيفما كان نوعها، وعملها مستقل منذ بدايتها إلى حد الساعة، وأي قريب أو بعيد يعرف الجمعية أو يسمع عنها، سواء من منخرط أو محب أو مجتمع مدني محلي أو وطني، يعرف نزاهتها وعملها الجاد".

وتابع الجمعوي ذاته، في تعليقه على الاتهامات الموجهة إلى الجمعية التي يترأسها من طرف عدد من النشطاء بإقليم تنغير، قائلا: "إذا تم اتهامها بأي انتماء أو أفعال لا علاقة لها بها ينبغي التقصي عن الحقيقة"، مشيرا إلى أن جمعيته تشتغل في إطار قانوني شفاف، بتنسيق مع السلطات، و"هذا ما جعلها تبتغي الصالح العام للوطن بصفة عامة وللمنطقة التي تود زيارتها على الخصوص، وأعمالها تنبني بالأساس على النية الحسنة واحترام كرامة المواطنين قبل كل شيء"، يضيف خايي في تصريح لهسبريس.

وبخصوص تدوينة الجمعية، يوضح رئيسها "كان هدفها نبيلا يرجو الخير لأهل المنطقة، وبنية حسنة وعفوية لا تنقص أو تقلل من شأن أهل المنطقة بقدر ما تسعى إلى التضامن معهم وإيصال القافلة التضامنية لمن يستحقها".

هذا، وأعلنت جمعية "إنجاز" أنه "في إطار اقتدائها بما سبق من خطابات سامية لجلالة الملك محمد السادس لتعزيز دور المجتمع المدني وتثمينه، وفي إطار تنمية الوطن واستلهامنا بمسيرته المباركة، بالخصوص في القوافل التضامنية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، تعذر إنجاز القافلة التي كانت مبرمجة يوم السبت والأحد بإقليم تنغير، والتي رخص لها بكافة الإجراءات القانونية والمساطر التي تؤطر هذا العمل الجمعوي وتنظمه بقانون الإحسان العمومي".

وأضافت الجمعية، في بيان توضيحي، تعليقا على ما أثير حول عمليتها الإحسانية، التي كان من المنتظر تنظيمها بتميضرت بإقليم تنغير، "نخبركم أنه قبل لحظات من انطلاقنا لوجهتنا وردنا خبر بأنه ينبغي تأجيل هذا العمل التضامني لوقت آخر نظرا لعدم توفر الأجواء الملائمة والصالحة للعمل".

وتابع البيان "وعليه تقرر من طرف مسؤولي الجمعية الحرص أولا على العمل تحت إطار قانوني يحمي الجمعية، وكذا يجنبها من أن يستغل أي كان أهدافها النبيلة لمصالحه الخاصة أو يركب على عمل تطوعي لجمعية لا تنتمي لأي جهة سياسية، والانتماء الحقيقي لجمعيتنا هو انتماؤنا للوطن وقضاياه العادلة في شتى ربوع وطننا الحبيب دون تمييز بين أي منطقة من مناطقه، وهي تعمل فقط على تنزيل ما جاء به دستور المملكة المغربية وما دعا إليه صاحب الجلالة في إطار تتمين العمل الجمعوي الجاد والهادف".