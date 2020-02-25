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توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الثلاثاء في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 05:50

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن ترتفع درجات الحرارة نسبيا خلال النهار بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع بعض الكتل الضبابية بالواجهة المتوسطية وبالسواحل والسهول الشمالية.

كما سيلاحظ ظهور سحب أخرى مدارية آتية من الجنوب فوق الأقاليم الجنوبية، فيما ستبقى السماء صافية إلى قليلة السحب عموما بباقي جهات المملكة، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية فوق الأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من الشمال وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الغربي بالواجهة المتوسطية، بينما ستكون شمالية وأحيانا غربية بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر و05 درجات بمرتفعات الأطلس والریف، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 10 و15 درجة بالواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول والسواحل الشمالية، والجنوب الشرقي للبلاد، وستكون ما بين 15 و20 درجة بالمناطق الوسطى ومنطقة سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 20 و24 درجة فيما تبقى من السواحل وجهات الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و18 درجة بالمرتفعات، وما بين 18 و23 درجة بالمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والواجهة المتوسطية والسهول والسواحل الشمالية، وما بين 23 و28 درجه بالسهول، والسواحل الوسطى وبالسفوح الجنوبية الشرقية. وستتأرجح ما بين 28 و33 درجة بمنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين المهدية وطانطان، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل

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