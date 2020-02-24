24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3408:0013:4616:5219:2320:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. جمعويون يطالبون بصندوق لدعم مكافحة المخدرات (5.00)

  2. المغرب يتصدر مؤشر الشفافية المالية في إفريقيا .. والجزائر الأسوأ (5.00)

  3. "أم الربيع" يسجل أكبر تراجع في خزن مياه السدود (5.00)

  4. "الائتلاف من أجل مليلية" يدعو إسبانيا إلى "حسن الجوار مع المغرب" (5.00)

  5. عدم اختصاص البرلمان في حل "الإيركام" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | الرمال تقطع طريق العيون وكلتة زمور وطرفاية‎

الرمال تقطع طريق العيون وكلتة زمور وطرفاية‎

الرمال تقطع طريق العيون وكلتة زمور وطرفاية‎
هسبريس من الرباط
الاثنين 24 فبراير 2020 - 19:05

تسبب زحف الكثبان الرملية في انقطاع حركة السير بالطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين العيون وكلتة زمور، والطريق الجهوية رقم 109 الرابطة بين العيون وطرفاية، وفق ما أعلنته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الانقطاع مرده إلى الرياح القوية التي عرفها إقليم العيون، والتي تسببت في زحف الكثبان الرملية، مشيرة إلى أنه يمكن تحويل الاتجاه بالنسبة للطريق الجهوية الرابطة بين العيون وطرفاية عبر الطريق الوطنية رقم 1.

ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.