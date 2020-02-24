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كُتّاب وآراء
الرمال تقطع طريق العيون وكلتة زمور وطرفاية
تسبب زحف الكثبان الرملية في انقطاع حركة السير بالطريق الوطنية رقم 5 الرابطة بين العيون وكلتة زمور، والطريق الجهوية رقم 109 الرابطة بين العيون وطرفاية، وفق ما أعلنته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
وأوردت الوزارة، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن هذا الانقطاع مرده إلى الرياح القوية التي عرفها إقليم العيون، والتي تسببت في زحف الكثبان الرملية، مشيرة إلى أنه يمكن تحويل الاتجاه بالنسبة للطريق الجهوية الرابطة بين العيون وطرفاية عبر الطريق الوطنية رقم 1.
ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واحترام علامات التشوير من أجل مزيد من السلامة والأمان.