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الرئيسية | جهات | رئاسة جماعة بني ملال تعود إلى الحركة الشعبية

رئاسة جماعة بني ملال تعود إلى الحركة الشعبية

رئاسة جماعة بني ملال تعود إلى الحركة الشعبية
حميد رزقي
الاثنين 24 فبراير 2020 - 23:34

تمكن، اليوم الإثنين، "حزب الحركة الشعبية" من الظفر برئاسة جماعة بني ملال، إثر عزل أحمد شدا، عضو المكتب السياسي لـ"السنبلة"، من قبل وزارة الداخلية.

وفاز حزب الحركة، في شخص أحمد بدرة، برئاسة جماعة بني ملال، بعدما حصل على 24 صوتا، مقابل 13 صوتا لمرشح العدالة والتنمية، و05 أصوات لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة.

يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالبيضاء كانت قد أصدرت حكما يقضي بعزل أحمد شدا، رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بناء على ملاحظات وتقارير مفتشية وزارة الداخلية.

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