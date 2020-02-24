24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
25/02/2020
الأيام القادمة
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:33
|07:59
|13:45
|16:53
|19:24
|20:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- نجاح استبدال مفصل ركبة لمريضة بمشفى تاونات
- هاتف هواوي الجديد
- عدد ضحايا "عصابة الوداديات السكنية" يصل إلى 2300 شخص
- الأمن يحجز مخدرات في أمعاء مسافرين بولونيين
- وزارة الأوقاف: فاتح شهر رجب يحلّ يوم غد الثلاثاء
"الائتلاف من أجل مليلية" يدعو إسبانيا إلى "حسن الجوار مع المغرب" (5.00)
- إمامة امرأة للرجال داخل "مسجد مختلط" بباريس تخلقُ جدلاً مغربيا - (204)
- جبهة البوليساريو الانفصالية تقرع "طبول الحرب" في وجه المغرب - (106)
- أخنوش يعرض "الجيل الأخضر" في مجلس الحكومة - (94)
- الأمن يوقف والد دنيا باطما للسياقة في حالة سكر - (60)
- وزارة التربية تعلّق الحوار مع النّقابات وترفضُ تصعيد "المتعاقدين" - (54)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
رئاسة جماعة بني ملال تعود إلى الحركة الشعبية
الاثنين 24 فبراير 2020 - 23:34
تمكن، اليوم الإثنين، "حزب الحركة الشعبية" من الظفر برئاسة جماعة بني ملال، إثر عزل أحمد شدا، عضو المكتب السياسي لـ"السنبلة"، من قبل وزارة الداخلية.
وفاز حزب الحركة، في شخص أحمد بدرة، برئاسة جماعة بني ملال، بعدما حصل على 24 صوتا، مقابل 13 صوتا لمرشح العدالة والتنمية، و05 أصوات لمرشح حزب الأصالة والمعاصرة.
يشار إلى أن المحكمة الإدارية بالبيضاء كانت قد أصدرت حكما يقضي بعزل أحمد شدا، رئيس لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، بناء على ملاحظات وتقارير مفتشية وزارة الداخلية.