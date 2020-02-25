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ضبط شحنة "إكستازي" لدى مسافر بمدخل فاس

ضبط شحنة "إكستازي" لدى مسافر بمدخل فاس
رشيد الكويرتي من فاس
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 00:34

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار بها.

وجرى توقيف المشتبه فيه، حسب ما أفاد به مصدر أمني بولاية أمن فاس، على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل المدينة ذاتها، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة أجرة قادما من إحدى مدن شمال المملكة، مشيرا إلى أن عملية التفتيش التي خضع لها المعني بالأمر أسفرت عن العثور بحوزته على 400 قرص هلوسة من نوع "إكستازي" كانت مخبأة بإحكام داخل ملابسه الداخلية.

مصدر هسبريس أورد أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

وتأتي هذه العملية الأمنية في ظرف يومين عن ضبط شاحنة بمدينة عين تاوجطات وعلى متنها طنان و60 كيلوغراما من مخدر الشيرا، حسب المصدر الأمني ذاته.

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