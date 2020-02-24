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نجاح استبدال مفصل ركبة لمريضة بمشفى تاونات

نجاح استبدال مفصل ركبة لمريضة بمشفى تاونات
رشيد الكويرتي من فاس
الاثنين 24 فبراير 2020 - 21:15

نجح فريق طبي وتمريضي متخصص في طب وجراحة العظام والمفاصل والإنعاش والتخدير، بالمركز الاستشفائي الإقليمي لتاونات، في استبدال مفصل ركبة مريضة، تبلغ من العمر 75 سنة، بآخر اصطناعي.

ووفق ما أكده الطبيب وائل حمدي، الذي أشرف على إجراء هذا التدخل الجراحي، فإن المستفيدة من هذه العملية كانت تعاني من تآكل غضروف ركبتها اليسرى؛ ما أثر على حياتها الطبيعية لسنوات، وسبب لها آلاما حادة.

وقال الطبيب ذاته، في تصريحه لهسبريس، إن إجراء هذه العملية التعويضية، التي استغرقت حوالي ساعة، مرت في ظروف جيدة، مشيرا إلى أن نتائج الفحوصات بالأشعة على ركبة المريضة أكدت أن هذا التدخل الجراحي تكلل بنجاح تام.

المصدر ذاته أوضح أن المستفيدة من هذه العملية، التي تخضع للمتابعة الطبية داخل المستشفى الإقليمي لتاونات، تتمتع بصحة جيدة، مبرزا أن القيام بمثل هذا النوع من الجراحة كان يتطلب نقل المريض إلى المراكز الاستشفائية الجامعية.

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