طلبة البوليتكنيك بفرنسا في ضيافة والي بني ملال

حميد رزقي من بني ملال

استقبل خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، الإثنين، وفدا يتكون من مؤطرين وطلبة في مدارس البوليتكنيك بفرنسا، كانوا في جولة رسمية تخللتها عدة أنشطة سياحية ورياضية ببني ملال.

وتطرق الهبيل للعلاقات الثنائية التي تربط المملكة المغربية بالجمهورية الفرنسية، كما استعرض الثروات الطبيعية والبشرية والمؤهلات الفلاحية والسياحية والمشاريع المهيكلة التي تعرفها جهة بني ملال خنيفرة.

واعتبر الوالي جهة بني ملال خنيفرة فلاحية بامتياز، لكونها تتوفر على مساحة صالحة للفلاحة تقارب مليون هكتار، وعلى مساحة سقوية تمتد على 200.000 هكتار، ما مكنها من المساهمة بنسب مهمة في الإنتاج الفلاحي الوطني.

وأضاف المسؤول ذاته أنه لتثمين الإنتاج الفلاحي بالجهة تم إحداث قطب للصناعات الغذائية لبني ملال AGROPOLE، على مساحة 208 هكتارات، يرتقب أن يستقطب استثمارات مهمة، كفيلة بإحداث فرص للشغل، خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، وذكر أن القطاع السياحي يعتبر ثالث القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الجهوي، وأن الجهة معروفة بمواقعها السياحية الطبيعية ذات الصيت الوطني والعالمي، كما أنها تحتضن منتزه "جيو- بارك مكون"، المعتمد من طرف "اليونيسكو"، ومواقع ذات أهمية بيولوجية وإيكولوجية؛ فضلا عن تراثها المعماري والثقافي المتنوع والمتميز...

وشدد والي الجهة على الجهود المبذولة لتحريك عجلة التنمية الجهوية وتوفير مناصب الشغل، خاصة عبر تحفيز وتشجيع الشباب على خلق وإحداث المقاولات؛ وذلك تماشيا مع التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الذي تفضل، أواخر الشهر الماضي، بترؤس حفل تقديم "البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات"، وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة به.