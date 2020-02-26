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توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء في المغرب

توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء في المغرب
هسبريس - و.م.ع
الأربعاء 26 فبراير 2020 - 06:11

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة لليوم الأربعاء، أن ترتفع درجات الحرارة نسبيا خلال النهار بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل مع كتل ضبابية بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وستكون السماء غائمة حيث يتوقع نزول أمطار جد خفيفة ومتفرقة بأقصى الشمال الغربي، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب، فضلا عن هبوب زوابع رملية محلية بأقصى الجنوب.

وستهب الرياح معتدلة من الشرق بأقصى الجنوب، ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي بكل من الشمال والمنطقة الشرقية ووسط البلاد، ومتقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 01 و08 درجات بمرتفعات الأطلس والریف، وما بين 05 و10 درجات بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، والهضاب، وما بين 10 و14 درجة بالشمال و الوسط، وما بين 15 و20 درجة فيما تبقى من جهات الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 13 و20 درجة بالأطلس والريف، وما بين 18 و24 درجة بالمنطقة الشرقية والهضاب والشمال، وما بين 23 و28 درجة بالوسط والجنوب الشرقي، وما بين 28 و34 درجة بمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائجا ما بين العرائش و طرفاية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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