24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

25/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:3307:5913:4516:5319:2420:38
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فضال يقترب من ارتداء قميص "خفافيش فالنسيا" (5.00)

  2. رصيف الصحافة: فيروس "كورونا" ينشر الرعب وسط مغاربة إيطاليا (5.00)

  3. الملك محمد السادس يشيد بعلاقات المغرب والكويت (5.00)

  4. الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك يفارق الحياة (5.00)

  5. بنعبد القادر يُبَشر بمحاصرة ظاهرة "الاستيلاء على عقارات الغير" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | تبديد أموال "لاراديل" بالعرائش يجر مسؤولين إلى "محكمة الرباط"

تبديد أموال "لاراديل" بالعرائش يجر مسؤولين إلى "محكمة الرباط"

تبديد أموال "لاراديل" بالعرائش يجر مسؤولين إلى "محكمة الرباط"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:00

شرعت محكمة الاستئناف بالرباط في محاكمة مسؤولين ورؤساء أقسام بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش "لاراديل" بتهمة تبديد أموال عامة والغدر والمشاركة في تبديد أموال الدولة.

ويتعلق الأمر، وفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، بمحاكمة 6 أشخاص؛ اثنان منهم شغلا سابقا منصب مدير "لاراديل" وهما (ب. ح) و(ز. س)، ووجهت إليهما تهمة تبديد أموال عامة والغدر. أما الأشخاص الأربعة الآخرون، ضمنهم امرأة، فهم مديرو أقسام وأطر (م. ح. خ)، و(ح. ل)، و(م. ع) ثم (ا. ت. م).

وعلمت هسبريس أن محكمة الاستئناف بالرباط أجلت جلسة محاكمة المتهمين إلى غاية التاسع من شهر مارس المقبل، بعد مثولهم قبل أيام أمامها.

وتعود تفاصيل القضية إلى التقرير السنوي الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات بطنجة في سنة 2011 بشأن الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليم العرائش، حيث رصد قضاة المجلس حينها وجود اختلالات مالية في حسابات "لاراديل" بعد فحص الوظيفة التجارية للوكالة.

وابتداء من سنة 2013، تم تحريك المسطرة القضائية في حق الأشخاص المتهمين، ومنذ ذلك الوقت لم يحسم القضاء المتخصص في جرائم الأموال في الأفعال الجنائية المنسوبة إليهم.

وتطالب الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالعرائش، وهي المطالب بالحق المدني، بتعويضات مالية تقدر بملايين الدراهم بناء على اختلالات مالية رصدت في حسابات "لاراديل".

وقال مصدر من دفاع الوكالة، في تصريح لهسبريس، إن "الأمر يتعلق باختلاسات مالية واختلالات بعد تسجيل اختفاء مبالغ مالية من الصندوق".

في مقابل ذلك، أكد مصدر من المتهمين أنه "لا يوجد أي اختلاس مالي"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بـ "اختلالات في التدبير المالي للمؤسسة، ولو كان هناك اختلالات لتمت متابعتنا في حالة اعتقال".

وأضاف المصدر ذاته أن هناك خلطا في قضايا "لاراديل" الرائجة أمام القضاء، موضحا أن "القضاء سبق أن أدان في ملفين مختلفين شخصين من الوكالة بتهمة اختلاس وسرقة أموال الدولة، جزء منها يتعلق باختلاسات في "لاراديل" القصر الكبير التابعة للعرائش".

وأوضح المصدر ذاته أن "الأشخاص الأربعة المتابعين بالمشاركة في تبديد أموال عامة هم مظلومون، لأنهم كانوا يطبقون الأوامر الصادرة عن المديرين المتابعين وتمسكوا بتطبيق دفتر التحملات والمناشير والدوريات والمذكرات المصلحية وأنهم غير مسؤولين عن قانونيتها من عدمه".

واستغرب أحد المتهمين من تنصيب الوكالة كطرف مدني من أجل متابعة مستخدميها بالمنسوب إليهم، موردا أن "هذه الإدارة الجديدة التي تطالبنا بالحق المدني هي نفسها لا تطبق التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والتي توبعنا من أجلها"، وزاد أن "الافتحاص المقبل من قبل المجلس الجهوي سيحمل نفس الملاحظات والاختلالات المرصودة في تقرير 20111، لأن "لاراديل" ما زالت تشتغل بنفس الطريقة إلى يومنا هذا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - الهبال والغباء الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:30
اللهم هب لنا القناعة والإيثار وارزقنا البركة في حياتنا كلها يا رب العلمين..لقد عم الفساد، لذلك وجب معاقبة الفاسدين وجعلهم عبرة لأمثالهم حتى يخف ثقل الريع والقطع مع المال الفاسد،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
2 - Sam الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 19:42
La corruption le cancer qui est entrain de gangrener notre pays..la corruption est l unique et seule responsable de tous les maux du pays . Dans tous les domaines éducation santé affaires business développement progrès. Un fléau qui ruine nos valeurs notre identité notre avenir et notre pays . Comment expliquer des fonctionnaires qui touchent 10000 dhs de salaire est possèdent un patrimoine.de.plusieurs millions avce un train de vie digne de petits princes . Notre
systeme judiciaire est t il si défaillant . sommes nous u scomplices ou aveugles comment des fonctionnaire peuvent du jour au lendemain basculer dans la bourgeoisie. Comment vous voulez expliquer a vos enfants qu un douanier.puisse posseder des immeubles des terrains,fermes .... Ou un fonctionnaire dans les impots puissent s acheter une villa au prix de 150ans de son salaire . Des médecins qui refuse d operer dans les hôpitaux publics mais acceptent de le faire dans des cliniques .. a dieu mon pays
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
3 - khalil الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:01
Pourquoi les factures fournies par la RADEEL aux établissements publics n’ont pas un numéro de facture?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - Hicham الثلاثاء 25 فبراير 2020 - 20:01
الطمع طاعون.
هاهوا حسني مبارك مات. بمادا نفعته السلطة و المال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.