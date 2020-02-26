محامون بمراكش يرفضون "اتهام" مؤسسة النقيب

إبراهيم مغراوي

نظم محامون بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأربعاء، وقفة احتجاجية تنديدا بما أسموه "استهداف زملائهم ومؤسسة النقيب باتهامات خطيرة وبلاغات كاذبة، هدفها تأليب الرأي العام على شخصه وموقعه وجعله موقع اتهام في بعض القضايا التي كانت موقع اهتمام محلي ووطني".

ورفع المحامون خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات عديدة تندد بـ"التآمر على حقوق المحامين المشروعة في الدفاع عن العدالة لإحقاق الحق والسعي إلى تبيانه"، رافضين "أساليب الترهيب وأسلحة التشهير التي يراد بها الضرب في شرفهم وإخلاصهم".

وشجب المحتجون ما أسموه "التشهير الذي تعرض له كافة المحامون الذين ترافعوا لصالح المتهمين في مجموعة سكينة كلامور، الذين أدينوا بسنتين سجنا نافذا، على ذمة قضية ما يعرف بحساب حمزة مون بيبي".

وبهذه المناسبة عبرت كل من رابطة المحامين الاستقلاليين وحزب التقدم والاشتراكية والمكتب الدائم لمنتدى المحامين المغاربة عن "التضامن مع الزملاء ومؤسسة النقيب"، مع إدانة "الفعل الجبان الذي تحركه أياد فاشلة"، حسب بيانات توصلت بها هسبريس.

وواصلت هذه الهيئات تأكيدها على "دعم مجلس هيئة المحامين بمراكش في اتخاذ الإجراءات الضرورية في مواجهة الهجمة الخطيرة حتى ينال الفاعلون والمتورطون جزاءهم وعقابهم".

يذكر أن هيئات عربية ودولية للمحامين عبرت عن تضامنها مع مؤسسة النقيب بمراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة من قنوات "يوتوب" شنت هجوما على عدة محامين دافعوا عن المتهمين في ملف "حساب حمزة مون بيبي".