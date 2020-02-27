نفاد مخزون الكمامات الطبيّة بمليلية بسبب "كورونا"

عبد الكريم هرواش من النّاظور

سجّلت صيدليات مدينة مليلية، الأربعاء، نفادَ الكمامات الطبيّة التي بِيعتْ بأعداد هائلة خلال مدّة وجيزة تزامنًا مع مخاطر تفشّي فيروس كورونا الوبائي في عدد من بلدان العالم.

وذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن انتشار الوباء في أوروبا، خاصّة إيطاليا، دفعَ مواطنين بالمدينة المحتلّة إلى الإقبال السريع على اقتناء الكمّامات التي نفدت في الوقت الحالي، فيما من المنتظر أن يتمّ تزويد الصيدليات بكميات إضافية يوم الخميس، مع توقّع ارتفاع ثمنها إلى حوالي 70 درهمًا.

وتزامنًا مع ارتفاع المخاوف في المدينة السّليبة، اتّخذت السّلطات المحليّة مؤخّرًا قرارا يقضي بتعليق كافّة الرّحلات الجويّة من وإلى إيطاليا حتّى إشعار آخر.

وسجّلت إسبانيا إلى حدّ الآن خمس حالات إصابة بفيروس كورونا: حالتان في تينيريفي، وواحدة في برشلونة، وأخرى في كاستيلون، والأخيرة تم رصدها الليلة الماضية في العاصمة مدريد.