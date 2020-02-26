عمالة النّاظور تناقش اعتمادَ "المنصّة الرّقمية"

عبد الكريم هرواش من النّاظور

ناقشت عمالة النّاظور، خلال لقاء تواصلي، الأربعاء، إجراءات اعتماد المنصّة الرّقمية التّفاعلية فيما يخصّ منح رخص البناء، التي من المزمع أن تدخل حيّزَ التّنفيذ ابتداءً من شهر مارس المقبل.

وقال علي خليل، عامل إقليم النّاظور، إن "اعتمادَ هذه التّكنولوجيا الرّقمية جاء تنفيذًا للتّعليمات الملكية المُوجّهة إلى الإدارة العمومية من أجل تسخير وسائل تكنولوجية حديثة لمعالجة ملفات المواطنين الإدارية".

وأبرز المتحدّث في كلمته الافتتاحية لهذا اللقاء التّواصلي أن "وزارة الدّاخلية خاضت تجربة هذا الورش الكبير بشروعها بدايةً في اعتماد المنصّة الرّقمية للاستثمار، واليوم سيبدأ العمل بالمنصّة الرّقمية للتّعمير التي تشمل منح جميع الرّخص الإدارية التي تصدرها الجماعات التّرابية والسّلطات المحليّة".

وكشف عامل إقليم النّاظور، الذي كان يتحدّث إلى رئيس المجلس البلدي ورؤساء المصالح الخارجية ومدير الوكالة الحضارية وأعضاء من جمعية المهندسين المعماريين والطوبوغرافيين، أن "المنصّة الإلكترونية الجديدة ستُمكّن من الانتقالِ من معالجة الملّفات معالجةً إداريّة عادية كانت تشوبها سابقًا تجاوزات وخروقات كثيرة إلى معالجة حديثة تعتمد على الشّفافية والمصداقية".

وستشمل المنصّة الرّقمية الجديدة، في إطار الشّروع في عمليّات التّدبير اللاورقي المادي، معالجة كافّة الملفّات المتعلّقة برخص البناء والإصلاح والسّكن والهدم والتّسوية، إضافة إلى شواهد المطابقة والشّواهد الاقتصادية التي تمنحها الجماعات التّرابية.

وسيكون الجميعُ، من منعشين عقّاريين ومهني قطاع البناء ومستثمرين وعموم المواطنين، ابتداءً من فاتح مارس المقبل، مُطالبين بوضع طلبات خاصّة للحصول على أيّ نوع من الرّخص بالمنصّة الرّقمية قصد المعالجة الإدارية الإلكترونية.