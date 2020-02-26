تأهيل المدينة القديمة بمراكش يجمع مسؤولين

إبراهيم مغراوي

عقد اجتماع، الأربعاء بمقر بعمالة مراكش، حول الإجراءات المتخذة لضمان تدبير أنجع للمدينة القديمة، قدمت خلاله الوكالة الحضرية عرضا في الموضوع.

الاجتماع الذي ترأسه كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش آسفي، تميز بعرض سعيد لقمان، مدير الوكالة الحضرية لمراكش، لتقرير أوضح فيه بعض هذه الإجراءات كإحداث "خلية المدينة القديمة" بالوكالة الحضرية، وإعداد ميثاق الهندسة المعمارية وكناش تحملات لتهيئة أسطح المقاهي والمطاعم.

وبحضور المجالس المنتخبة (جماعة مراكش وجماعة مشور القصبة) ورؤساء المصالح اللاممركزة ورجال السلطة المحلية وعدد من الخبراء والباحثين أعضاء اللجنة العلمية، قال سعيد لقمان إن والي جهة مراكش آسفي أصدر عددا من القرارات بإحداث اللجان التقنية والإدارية.

وأضاف: "كما تم إنجاز دراسات نوعية جد هامة تخص إعداد مشروع تصميم تهيئة وإنقاذ المدينة العتيقة لمراكش، والشروع في إنجاز دراسة حول السير والجولان والتنقل، وضبط البناء الجماعي، وجرد الفنادق العتيقة والسقايات التاريخية بغية تعميم استفادتها من عمليات الترميم والصيانة".

واستعرض لقمان مختلف مراحل إعداد المخطط التدبيري للمدينة العتيقة لمراكش بتنسيق مع مصالح مديرية الثقافة وكافة المتدخلين، خاصة الخبراء والباحثين والمؤرخين.

يذكر أن والي الجهة قام بتنظيم اللقاء التشاوري حول إعداد مخطط تدبير المدينة العتيقة لمراكش بتاريخ 20 نونبر 2019، حضره نحو 300 مشارك، ساهموا في اقتراح توصيات ومقترحات لتفعيل وتعزيز الجهود المبذولة لتأهيل وتثمين المدينة العتيقة لمراكش.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء تخللته ورشتين موضوعاتيتين وتقديم فيلم تسجيلي، في حين نظمت ثلاث ورشات موضوعاتية بكل من الوكالة الحضرية ومديرية الثقافة ومديرية الإسكان وسياسة المدينة.