التبرع بالدم يختتم أسبوع السلامة الطرقية بتاونات

رشيد الكويرتي من فاس

تميز الحفل الختامي الذي احتضنته مدينة تاونات، الأربعاء، بمناسبة إسدال الستار على فعاليات أسبوع الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية، بتنظيم حملة للتبرع بالدم بمقر جماعة تاونات من طرف المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة، استهل المشاركة فيها عامل إقليم تاونات، سيدي صالح داحا.

ووفق بلاغ أصدرته عمالة تاونات بهذه المناسبة، توصلت هسبريس بنسخة منه، "قام عامل إقليم تاونات بزيارة إلى مركز بسمة الأمل للإعاقة الذهنية، المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث تابع، رفقة الوفد الرسمي المرافق له، ورشة تطبيقية حول السلامة الطرقية أطرتها جمعية جسور الأمل للتضامن والتنمية البشرية لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة ذهنية".

كما قام المسؤول عن إقليم تاونات بزيارة إلى مدينة السلامة الطرقية بحي أولاد سعيد بمدينة تاونات، التي احتضنت الأنشطة المنظمة في إطار فعاليات هذا اليوم الذي نظم تحت شعار: "من أجل الحياة"، حيث توقف عند الأروقة التي تم إعدادها بهذه المناسبة حول قانون السير والسلامة الطرقية والإسعافات الأولية، كما اطلع على ورشات الرسم والصباغة.

المصدر ذاته أوضح أن مدينة السلامة الطرقية، التي احتضنت أيضا بهذه المناسبة ورشة للتحسيس بموضوع السلامة الطرقية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، "عرفت تقديم عرض تطبيقي داخل حلبة مصغرة حول السلامة الطرقية وقانون السير أطرته عناصر الأمن الوطني لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية".

البلاغ ذاته أشار إلى أن أسبوع الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية تميز كذلك بصباغة ممرات الراجلين بأهم المدارات الطرقية بمدينة تاونات، وتنظيم حملات للتوعية والتحسيس بمخاطر الطريق، وتقديم ورشات تطبيقية في قانون السير، وعرض الإسعافات الأولية، وذلك بتأطير من طرف المصالح الأمنية المختصة، وبشراكة وتعاون مع بعض المصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني.