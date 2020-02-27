أطر بقطاع الصحة يؤسسون مكتبا نقابيا بالفنيدق

أيوب صدور من تطوان

جرى، اليوم بمدينة الفنيدق، إعلان تأسيس مكتب محلي للمنظمة الديمقراطية للصحة (ODT)، تابع للمنظمة الديمقراطية للشغل، وذلك بحضور أعضاء المكتب الإقليمي للمنظمة ذاتها بعمالة المضيف الفنيدق.

ميلاد المكتب النقابي الجديد يأتي، حسب عبد النور البقالي، الكاتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة وعضو مجلسها الوطني، في إطار تقريب النقابة من الشغيلة الصحية وتحصين مكتسباتها والدفاع عن حقوق الأطر التمريضية.

ويرمي الإطار النقابي الجديد إلى "خدمة مصالح الأطر الصحية وحماية صحة المواطن والدفاع عن المستشفى العمومي والصحة العمومية، وجمع شمل الأطر الصحية في إطار نقابي للمطالبة بحقوقها، إيمانا بالمشروع الهادف وما يحتوي عليه القطاع من طاقات فكرية، وأطر تنظيمية وكفاءات مهنية".

وأسفر الجمع العام التأسيسي، الذي احتضنه المركز الاجتماعي الصحي بالمدينة ذاتها، عن انتخاب حمزة الفيلالي كاتبا محليا للمنظمة الديمقراطية للصحة بالفنيدق، وياسين الطيار نائبا له؛ فيما آلت أمانة المال إلى غزلان البطيوي، وتنوب عنها شاهيناز البحبوح.

كما جرى انتخاب أشرف برادي مقررا، وعبد الرحيم الزرقي نائبا له؛ بالإضافة إلى انتخاب مستشارين مكلفين بمهام، وهم عبد الباري البراق، والبقالي عبد النور، والصغاير ياسين، وحفيظة أبوزين، والمغاربي محمد، إلى جانب الغريسي خالد وأنس فارس.