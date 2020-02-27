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انتخاب عادل كماح رئيسا جديدا لجماعة تيسة

انتخاب عادل كماح رئيسا جديدا لجماعة تيسة
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 27 فبراير 2020 - 19:24

انتخب عادل كماح، عن حزب الاستقلال، رئيسا جديدا لمجلس الجماعة الترابية تيسة، اليوم بمقر جماعة تيسة التابعة لإقليم تاونات.

وخلف عادل كماح، الذي يشتغل محاميا بهيأة فاس، في هذا المنصب الرئيس السابق عبد العالي التوزاني، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تم عزله بموجب حكم صادر عن القضاء الإداري في شهر يوليوز 2018، حيث ظل الرئيس الجديد منذ ذلك الحين يمارس مهمة رئيس بالنيابة.

وخلال الجلسة نفسها، تم انتخاب باقي أعضاء المكتب المسير لجماعة تيسة، ويتعلق الأمر بكل من زهير السلاسي، نائبا أول للرئيس، ومونية الجناتي، نائبة ثانية، ومحمد الأزمي، نائبا ثالثا، وعبد القادر الجناتي، نائبا رابعا، وقمر العلامي، كاتبة للمجلس.

وكان الحكم بعزل الرئيس السابق لمجلس تيسة جاء بناء على دعوى استعجالية تقدم بها ضده العامل السابق لإقليم تاونات، حسن بلهدفة، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، رصدت من خلاله عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والتسيير الإداري للجماعة.

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