24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:29
|07:55
|13:45
|16:54
|19:26
|20:41
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- روائح إفريقية تفوح بين جنبات "السوق النموذجي" بالدار البيضاء
- أربعة تحدّيات تنتظر المدرب الإسباني غاريدو رفقة الوداد الرياضي
- حاتم عمور يحيي حفل افتتاح "القنيطرة سانتر"
- طرق المملكة تسجل انخفاضا في عدد القتلى وارتفاع حوادث السير
- فيسبوك .. الانتقادات تهاجم وظيفة حماية البيانات الجديدة
مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل (5.00)
الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء (5.00)
المغرب يواجه نقص مخزون الدم .. ووزارة الأوقاف تنادي بالتبرع (5.00)
مبروكي يحذر من خطر "فَرْزِيّاتْ" الآباء بين الأبناء عند المغاربة (5.00)
- رؤية "الجيل الأخضر" تضمن 350 ألف فرصة عمل - (73)
- هل يستطيع النظام الصحي الوطني مواجهة خطر فيروس "كورونا"؟ - (69)
- الجزائر تفشل في ثني دول إفريقية عن افتتاح قنصليات بالصحراء - (59)
- مسؤول بوزارة الصحة: منع دخول "كورونا" إلى المغرب مستحيل - (57)
- الحكومة تتملص من أزمة "كمامات كورونا" وتتوعد ناشري الإشاعات - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حفل ديني بالرباط يلم شمل مئات اليهود المغاربة
احتفى المئات من أفراد الجماعة اليهودية المغربية، مساء الخميس، بالمقبرة اليهودية بالرباط، بهيلولة الحاخام إليعازر دافيلا.
ويشكل هذا الموعد الديني مناسبة تحظى باهتمام أفراد هذه الجماعة الذين يحجون كل سنة بأعداد كبيرة للاحتفال بطقوسهم وتقاسم لحظات قوية من الصلاة والخشوع والتقوى.
وأكد نائب رئيس الجماعة اليهودية بالرباط سلا، هنري أبيكزر، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن الأمر يتعلق باحتفال سنوي بعيد ميلاد الزعيم الديني إيليعازر دافيلا، الذي توفي ودفن بالمقبرة اليهودية الرباط عام 1761، مضيفا أنها أنها "مناسبة سنوية تجمع مئات الحجاج اليهود من المغرب والخارج من أجل اللقاء وتجديد التأكيد عن مشاعر الانتماء للمغرب، وذلك في أجواء روحانية".
وردد الحاضرون، خلال هذه المناسبة الاحتفالية، ترانيم دينية. وعبروا عن تشبثهم الدائم بمغربيتهم وبالعرش العلوي المجيد، مشيدين بالعناية السامية التي ما فتئ الملك محمد السادس يحيط بها أفراد الجماعة اليهودية.
وخلال هذا الحفل الديني، رفعت أكف الضراعة إلى الله تعالى طلبا للغيث. وتميزت هذه التظاهرة الدينية أيضا بوصلات موسيقية من الأغاني الوطنية وأخرى مستمدة من الريبرتوار الشعبي اليهودي- المغربية، وذلك في جو من الود والإخاء والانفتاح.