توقعات أحوال الطقس اليوم السبت في المغرب

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم السبت، أن تتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح، مرفوقة بكتل ضبابية أو بضباب على السواحل والسهول الأطلسية، مع مرور سحب كثيفة محملة أحيانا ببعض القطرات المطرية المتفرقة شمال غرب البلاد، وذلك خلال الصباح.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالسهول الشمالية الغربية خلال الزوال. وخلال النصف الأخير من الليل، ستغم الأجواء حيث ستعطي أمطارا ضعيفة بأقصى شمال غرب المملكة.

وستتناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية، مع هبوب رياح معتدلة إلى نوعا ما قوية من القطاع الشمالي إلى أحيانا غربية بالمرتفعات، وبالأقاليم الجنوبية وأقصى شمال غرب البلاد، وستكون ضعيفة إلى معتدلة غربية بباقي جهات المملكة

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس وبالريف، وما بين 07 و13 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والسهول الشمالية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و19 درجة بالسهول الوسطی، وسوس، والجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بمرتفعات الأطلس والريف والساحل المتوسطي، وما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، وشمال ووسط البلاد، وشرق السايس، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية وقرب السواحل، وما بين 28 و32 درجة بالجنوب الشرقي، وبمنطقة سوس والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.