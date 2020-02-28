مركز يحقق 3578 ليلة مبيت لـ"بدون مأوى"

هسبريس من الرباط

استقبل مركز الاستقبال بالملعب البلدي مولاي الحسن بخريبكة على امتداد فصل الشتاء، في إطار عملية دفء 2019/2020، 50 فردا بدون مأوى، حيث تم توفير المبيت لهم والألبسة والأغطية والأغذية الساخنة والمواكبة الصحية.

وسجلت عملية دفء لهذا الموسم 3578 ليلة مبيت منذ انطلاقها في 15 نونبر الماضي؛ من بينها 232 ليلة مبيت للنساء، بالإضافة إلى 67 ليلة مبيت لمهاجرين أفارقة قادمين من جنوب الصحراء.

وقال الواقفون وراء المبادرة إن هذه العملية، التي تشمل النساء والرجال وكذا الأطفال، تمرّ بمجموعة من المراحل؛ بدءا من عملية التجميع التي تباشرها السلطات المحلية، ثم إجراء الكشوفات الطبية بمستعجلات مستشفى الحسن الثاني، قبل استقدامهم إلى مركز الاستقبال.

وأضاف المنظمون أن مجموعة من الخدمات تقدم للمستفيدين من هذه العملية، من قبيل: الحلاقة والاستحمام، ثم إمدادهم بملابس جديدة، بالإضافة إلى تقديم الأغذية الساخنة، علاوة على الدعم النفسي.

وتحظى هذه العملية، التي ينظمها الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك، بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجمع الشريف للفوسفاط، بإشراف من عامل إقليم خريبكة، ومواكبة يومية للمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، علاوة على مشاركة كل من السلطات الأمنية والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المستشفى الإقليمي الحسن الثاني.

وتتخلل يوميات الإيواء مجموعة من الأنشطة الترفيهية وحفلات عشاء مختلفة عن المألوف، بهدف خلق جو أسري وفضاء اجتماعي يعوض هذه الفئة من المجتمع الدفء والحنان الذي افتقدته.

وقال عبد الجليل الجعداوي، رئيس الائتلاف المغربي للصحة والبيئة وحماية المستهلك، إن "هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات التي دأب الائتلاف على تنظيمها خلال مواسم الشتاء الثلاثة الأخيرة".

وأضاف المتحدث ذاته أن "لهذه السنة خصوصيتها المتمثلة في تواصلها بدون انقطاع إلى غاية بناء فضاء مستقل ودائم، كما أشار إلى ذلك عامل الإقليم غير مرة خلال زياراته المسترسلة إلى مركز الإيواء".