24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- تشغيل الشباب في استراتيجية الجيل الأخضر
- روائح إفريقية تفوح بين جنبات "السوق النموذجي" بالدار البيضاء
- أربعة تحدّيات تنتظر المدرب الإسباني غاريدو رفقة الوداد الرياضي
- حاتم عمور يحيي حفل افتتاح "القنيطرة سانتر"
- طرق المملكة تسجل انخفاضا في عدد القتلى وارتفاع حوادث السير
مبروكي يحذر من خطر "فَرْزِيّاتْ" الآباء بين الأبناء عند المغاربة (5.00)
أفاية: الكفاءة الديمقراطية تنعدم في المغرب .. والحرية مجرد شعار (5.00)
- رؤية "الجيل الأخضر" تضمن 350 ألف فرصة عمل - (74)
- هل يستطيع النظام الصحي الوطني مواجهة خطر فيروس "كورونا"؟ - (74)
- الزفزافي يطلبُ "النّعش والكفن" .. وإدارة السجون: ادعاءات كاذبة - (64)
- الجيش يتأهّب لمواجهة "كورونا" .. والمراقبة تشتدّ بالمطارات والحدود - (58)
- منع التهريب المعيشي بسبتة المحتلة يشل أكبر سوق في الفنيدق - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
اعمارة يُطلق توسيع طريق بين الناظور وجرسيف
أشرف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على إعطاء الانطلاقة الرّسمية لأشغال مشروع تأهيل وتوسيع الطّريق الوطنيّة رقم 15، الرّابطة بين إقليميْ النّاظور وجرسيف، في إطار اتّفاقية موقّعة بين الوزارة ومجلس جهة الشّرق.
وقال الوزير إن المشروع، الذي سيكلّف 13 مليون درهم على مدى 18 شهرا، سيكون بمواصفات عاليّة وجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع الطّريق الوطنيّة رقم 15 بـ 9 أمتار، مُضافة إليها 3 أمتار على الجانبين، مما يشكّل في المجموع 12 مترا من شأنها أن تخوّل انِسيابية على مستوى حركة السّير، والرفع من مؤشّر السّلامة الطّرقية.
كما يروم المشروع، حسب المسؤول الحكومي، تحسين جودة الخدمات الطّرقية لمستعملي الطّريق عموما، وتسهيل عمليّات تنقّل الأشخاص والبضائع، إضافة إلى تعزيز مواكبة المشاريع التّنموية على مستوى إقليم الناظور.
وأكّد اعمارة أن وزارته ستتخذ إجراءات صارمة فيما يخصّ احترام الآجال المُحدّدة لانتهاء المشروع مع الشّركة المكلّفة، مشيرا إلى أن المندوبية الإقليمية ستعمل على تتبّع الأشغال عن كثب.
يُشار إلى أن الحالة المزريّة للطّريق الوطنيّة رقم 15 الرّابطة بين جماعتيْ صاكة وأفسو، والتي شهدت عددا من حوادث السّير المُميتة، كانت محور مداخلاتٍ عديدة تحت قبّة البرلمان لنوّاب برلمانيّين من الناظور ودريوش، دعوا أكثر من مرّة إلى ضرورة تأهيلها وإصلاحها.