اعمارة يُطلق توسيع طريق بين الناظور وجرسيف

عبدالكريم هرواش من النّاظور (صورة: محمّد العبوسي)

أشرف عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، على إعطاء الانطلاقة الرّسمية لأشغال مشروع تأهيل وتوسيع الطّريق الوطنيّة رقم 15، الرّابطة بين إقليميْ النّاظور وجرسيف، في إطار اتّفاقية موقّعة بين الوزارة ومجلس جهة الشّرق.

وقال الوزير إن المشروع، الذي سيكلّف 13 مليون درهم على مدى 18 شهرا، سيكون بمواصفات عاليّة وجديدة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى توسيع الطّريق الوطنيّة رقم 15 بـ 9 أمتار، مُضافة إليها 3 أمتار على الجانبين، مما يشكّل في المجموع 12 مترا من شأنها أن تخوّل انِسيابية على مستوى حركة السّير، والرفع من مؤشّر السّلامة الطّرقية.

كما يروم المشروع، حسب المسؤول الحكومي، تحسين جودة الخدمات الطّرقية لمستعملي الطّريق عموما، وتسهيل عمليّات تنقّل الأشخاص والبضائع، إضافة إلى تعزيز مواكبة المشاريع التّنموية على مستوى إقليم الناظور.

وأكّد اعمارة أن وزارته ستتخذ إجراءات صارمة فيما يخصّ احترام الآجال المُحدّدة لانتهاء المشروع مع الشّركة المكلّفة، مشيرا إلى أن المندوبية الإقليمية ستعمل على تتبّع الأشغال عن كثب.

يُشار إلى أن الحالة المزريّة للطّريق الوطنيّة رقم 15 الرّابطة بين جماعتيْ صاكة وأفسو، والتي شهدت عددا من حوادث السّير المُميتة، كانت محور مداخلاتٍ عديدة تحت قبّة البرلمان لنوّاب برلمانيّين من الناظور ودريوش، دعوا أكثر من مرّة إلى ضرورة تأهيلها وإصلاحها.