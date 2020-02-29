24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/02/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. أحدها يشبه الأرض وصالح للحياة .. طالبة كندية تكتشف 17 كوكبا (5.00)

  2. متسلق مغربي خارق (5.00)

  3. سجل "أونسا" يتتبع استعمال المبيدات الفلاحية‬ (5.00)

  4. الزفزافي يطلبُ "النّعش والكفن" .. وإدارة السجون: ادعاءات كاذبة (5.00)

  5. تنسيقية اللغة العربية تحتفي بمسار البغدادي في الفيزياء النظرية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | جهات | مندوبية الصحة ترفع درجة اليقظة بمشافي ميدلت

مندوبية الصحة ترفع درجة اليقظة بمشافي ميدلت

مندوبية الصحة ترفع درجة اليقظة بمشافي ميدلت
هسبريس من ميدلت
السبت 29 فبراير 2020 - 10:53

في إطار تفعيل المخطط الوطني للرصد والتصدي لفيروس COVID-19، عقدت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بميدلت، الجمعة، اجتماعا للجنة الإقليمية لليقظة الصحية.

وخلال هذا الاجتماع تم التأكيد على الرفع من مستوى اليقظة والتأهب بالمؤسسات الصحية، إلى جانب مراجعة التدابير المتخذة على مستوى المستشفى الإقليمي لميدلت ومستشفى القرب بالريش للتدخل عند حدوث أي طارئ.

ووفق مصدر من المندوبية الإقليمية بميدلت، فإن هذا الاجتماع ليس الأول من نوعه، بل سبقته لقاءات أخرى لاتخاذ التدابير اللازمة عند الضرورة، لاسيما بعد الانتشار الواسع لفيروس "كورونا المتجدد" في الدول المجاورة للمغرب، وما يشكله ذلك من تهديد على صحة المواطنين.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع جاء أيضا من أجل تنفيذ تعليمات وزارة الصحة، من خلال توفير قاعات للحجر الصحي، وقاعات للإنعاش تحسبا لأي مستجد. كما تم التطرق إلى ضرورة أن تواكب لجنة اليقظة جميع الحالات التي تفد على مستشفيات الإقليم لمعرفة طبيعة المرض ونوعيته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.