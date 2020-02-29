مندوبية الصحة ترفع درجة اليقظة بمشافي ميدلت

هسبريس من ميدلت

في إطار تفعيل المخطط الوطني للرصد والتصدي لفيروس COVID-19، عقدت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بميدلت، الجمعة، اجتماعا للجنة الإقليمية لليقظة الصحية.

وخلال هذا الاجتماع تم التأكيد على الرفع من مستوى اليقظة والتأهب بالمؤسسات الصحية، إلى جانب مراجعة التدابير المتخذة على مستوى المستشفى الإقليمي لميدلت ومستشفى القرب بالريش للتدخل عند حدوث أي طارئ.

ووفق مصدر من المندوبية الإقليمية بميدلت، فإن هذا الاجتماع ليس الأول من نوعه، بل سبقته لقاءات أخرى لاتخاذ التدابير اللازمة عند الضرورة، لاسيما بعد الانتشار الواسع لفيروس "كورونا المتجدد" في الدول المجاورة للمغرب، وما يشكله ذلك من تهديد على صحة المواطنين.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريح لهسبريس، أن الاجتماع جاء أيضا من أجل تنفيذ تعليمات وزارة الصحة، من خلال توفير قاعات للحجر الصحي، وقاعات للإنعاش تحسبا لأي مستجد. كما تم التطرق إلى ضرورة أن تواكب لجنة اليقظة جميع الحالات التي تفد على مستشفيات الإقليم لمعرفة طبيعة المرض ونوعيته.