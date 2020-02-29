منتخبو البيضاء يرفضون "الانتقائية" بين المقاطعات

هسبريس - عبد الإله شبل

يسود غليان كبير في صفوف منتخبي بعض المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية بسبب طريقة تدبير المكتب المسير للمجلس الجماعي، بقيادة حزب العدالة والتنمية، لجداول أعمال دوراته التي تعرف تمييزا بين المقاطعات الـ16 المكونة له.

وعبر عدد من المنتخبين، في تصريحات متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن تذمرهم من "التعامل الانتقائي" للمكتب المسير مع المقاطعات المتمثل، بحسبهم، في إدراج المقاطعات التي يسيرها حزب العدالة والتنمية أكثر من غيرها في جداول الأعمال.

ولفت منتخبون إلى كون المكتب المسير يتعامل بانتقائية في العديد من المشاريع التنموية، مؤكدين أنه "يقدم هدايا إلى الرؤساء المحسوبين عليه في المقاطعات من خلال المشاريع التي يقترحها بها خلال كل دورة، بينما المقاطعات التي ينتمي رؤساؤها إلى أحزاب أخرى نادرا ما تجدها مبرمجة في جدول أعمال دورات المجلس".

وطالب المستشارون الجماعيون المحسوبون على مقاطعات لا يسيرها حزب العدالة والتنمية بـ"ضرورة أن يأخذ مكتب المجلس هذا الأمر بعين الاعتبار فيما تبقى من عمر الولاية الحالية ويعمل على برمجة مشاريع تنموية بها على اعتبار أن سكانها هم أيضا بيضاويون يستحقون العناية والاهتمام من المجلس الجماعي".

وبرر مصدر من الأغلبية المسيرة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، ما ذهب إليه المستشارون الجماعيون بكون المكتب المسير لجماعة الدار البيضاء "يبرمج المشاريع والنقط وفق الطلبات التي يتقدم بها الرؤساء والأعضاء"، لافتا إلى أن "بعض الرؤساء لا يحضرون اجتماعات اللجان ولا يدافعون عن المقاطعات التي ينتمون إليها".

وأضاف المصدر نفسه أن "غالبية الأعضاء والمستشارين المنتمين للمقاطعات المعنية دائمو الغياب عن اجتماعات اللجان وعن اللقاءات التي تعقد، ناهيك عن كون بعضهم لا يتمتعون بقوة اقتراحية ولا يعرضون أي مشاريع على المكتب من أجل دراستها وبرمجتها في الدورات".

وتظهر الانتقائية والتمييز بحسب العديد من المنتخبين، ليس في المشاريع التي يتم اقتراحها في جداول أعمال الدورات فقط، بل أيضا في مختلف المجالات والقطاعات، بما فيها قطاع النظافة الذي تُبيِّن القيمة المالية السنوية المخصصة في عقد التدبير المفوض له أن المقاطعات المحسوبة على أحزاب غير حزب العدالة والتنمية المسير للجماعة "أقل استفادة على الرغم من حجمها وكثافتها السكانية، ناهيك على كونها تعد من المقاطعات التي تنتشر فيها النفايات".

وتحضر في مختلف دورات المجلس الجماعي أسماء المقاطعات الكبرى التي يسيرها من يعرفون بـ"صقور البيجيدي"، ويعمل مكتب المجلس على برمجة نقط متعلقة بها تتعلق سواء باتفاقيات، أو بتمويل مشاريع أو إنجازها، أو دعم جمعيات معروفة بها.