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توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد

توقعات مديرية الأرصاد الجوية لطقس اليوم الأحد
هسبريس - و.م.ع
الأحد 01 مارس 2020 - 06:12

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الأحد، أن تكون السماء أحيانا غائمة خلال الصباح مع أمطار ضعيفة ومتفرقة بمنطقة طنجة واللوكوس والريف الغربي.

كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة مع كتل ضبابية في بعض مناطق السواحل الشمالية والوسطى، وهضاب الفوسفاط، والسهول الشمالية، خصوصا خلال الليل والصباح، في حين سيكون الطقس هادئا مع سماء قليلة السحب في باقي المناطق. وستهب الرياح معتدلة إلى نوعا ما قوية من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالشرق، وشمالية بالواجهة المتوسطية، ومتقلبة في باقي مناطق المملكة.

وستتأرجح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و06 درجات بمرتفعات الأطلس وبالريف، وما بين 05 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والواجهة المتوسطية، ومنطقة طنجة، وهضاب الفوسفاط، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 10 و15 درجة بالسهول الوسطی والشمالية، وما بين 14 و20 درجة بالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 15 و22 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 20 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، وشمال ووسط البلاد، وشرق السايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية وسوس قرب السواحل، وما بين 28 و34 درجة بالجنوب الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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