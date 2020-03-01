"فوسبوكراع" تطلق ثاني مراحل "ارسم لي مدينة"

هسبريس من الرباط

أطلقت مؤسسة فوسبوكراع، المرحلة الثانية من مشروعها "أرسم لي مدينة" الخاص بالتشاور التشاركي مع السكان، والذي يستمر إلى غاية 5 مارس 2020 في مدينة العيون وجماعة فم الواد، بدعم من جهة العيون الساقية الحمراء وولاية العيون، وجماعات العيون والمرسى وفم الواد، والوكالة الحضرية ووكالة الجنوب.

ووفق بلاغ صادر عن المؤسسة فإن هذا المشروع يؤكد رغبتها في تعزيز العمل التشاركي وإدماج جميع الأطراف المعنية في اتخاذ القرار، بهدف تحسين فعالية المشاريع التي تسيرها على صعيد المنطقة.

وعلى مدار أكثر من أسبوع، يضيف المصدر ذاته، "سيلتقي المنشطون بسكان العيون وفم الواد والمرسى لاستقطاب أفكارهم بشأن كيفية تصميم الأماكن العامة في مدينتهم"، مردفا: "وستركز هذه الاستشارة على النساء والشباب والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فبفضل هذا المشروع ستتاح الفرصة لهذه الفئات للتعبير عن تطلعاتها في ما يخص الفضاءات التي تعيش بها، وكذا المشاركة في بلورة أفكار متعلقة بالمساحات الخضراء والأماكن العامة، والتنقل...".

وأضاف البلاغ أن هذا العمل التشاوري سيتم إنجازه "باستخدام تطبيق مبرمج على الأجهزة اللوحية المحمولة، حيث سيتمكن المشاركون من تحسين الفضاءات العمومية وتعديلها وفقًا لاحتياجاتهم ورغباتهم، استعانة بمكتبة الصور المتاحة لهم".

ولكي تكون المشاورات أكثر شمولًا، "ستُعقد ورشات تناظرية باستعمال صور مطبوعة «كولاج» للمشاركين الذين قد يصعب عليهم التعامل مع الأدوات الرقمية. ومن أجل إدماج أكبر عدد ممكن من السكان، يتم عقد ورشات العمل التشاركي «ارسم لي مدينة» في أماكن مختلفة من العيون، حيث ستساعد في توسيع نطاق الفئات التي تتم استشارتها"، يوضح البلاغ.

وسيجرى اليوم الأول في قصر المؤتمرات لمدينة العيون، حيث سيتم استقبال الشباب والنساء والأطفال في جو احتفالي حول برنامج غني بالورشات، من أنشطة فنية، ومسابقات الرسم، ومعرض الصور «سفر عبر الزمن»، بشراكة مع وكالة الجنوب. ومن جهة أخرى، وبهدف إشراك مناطق أخرى من المدينة، سيتجول المنشطون، حاملين اللوحات الرقمية، عبر مختلف أرجاء المدينة، من أجل لقاء أكبر عدد ممكن من سكان العيون وجماعة فم الواد.

وختم البلاغ بأنه، بعد انتهاء هذه الورشات، "سيتم تحليل وعرض الأفكار التي تم جمعها من طرف مكتب عزيزة الشاوني، المكتب المؤطر لهذه الاستشارة التشاركية. ويتمثل الهدف النهائي لهذا النشاط في المساهمة في وضع مقترحات تخطيط ملموسة، تحترم مصالح كل فرد وتخدم رفاه الجميع، ويمكن إخراجها إلى حيز التطبيق من طرف السلطات المعنية".