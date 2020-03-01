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معماريون يستفيدون من ورشة تكوينية في طنجة

معماريون يستفيدون من ورشة تكوينية في طنجة
هسبريس من طنجة
الأحد 01 مارس 2020 - 01:39

نظمت الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة ورشة تكوينية لفائدة المهندس المعماري حول "كيفية التوفيق بين الجوهر الفني والاستدامة الاقتصادية لمكاتب الهندسة المعمارية".

الندوة كانت من تأطير كل من المدرب روسي الحسني كوثر، المتخصص في الأعمال المتطورة، والمستشار رياض الحنصالي، المتخصص في مجال تدريب رجال الأعمال، حيث قدما كما من المعلومات في مجال الاستشارة المهنية لفائدة المهندسين المعماريين، كي تساعدهم في بناء مقاولتهم وتخطي الصعاب، خاصة منها الجانب التسييري والمالي وإدارة الموارد البشرية، وغيرها من النقاط والتفاصيل الدقيقة.

كما تطرق المدربان إلى عدة محاور، منها التميز وإدارة الوقت، والابتكار والموارد البشرية والتكوين والتكنولوجيا، وكذا نظام العمليات والتوزيع..

من جهته، أكد مختار ميمون، رئيس الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين بطنجة، على أهمية هذا اللقاء، معتبرا أنه "يثير انتباه المهندس المعماري إلى نقاط قد يتغاضى عنها في حياته المهنية، في حين أن لها تأثيرا قد يمس حتى حياته الشخصية، مثل إدارة الوقت وغيرها من النقاط"، مردفا: "مثل هاته الندوات جد مهمة من أجل تحسين المردودية في العمل، وأيضا في طريقة حياة المهندس".

كما أكد المستشار روسي الحسني كوثر أن الهدف الأساسي من التكوين "هو تقديم أفكار عبر التوجيه ووضع خارطة الطريق، عبر تغيير طريقة التفكير فقط"، مضيفا أن من بين النقاط التي يرتكز عليها "كيفية التعامل مع مسار الحياة لكل فرد"، وزاد موضحا: "ندفع المتلقي إلى استيعاب وإدراك أن المسار قابل للتكيف مع الأوضاع كيفما كان نوعها، وغير مرتبط بقاعدة واحدة وموحدة".

المدرب رياض الحنصالي، من جانبه، أوضح أن تدخله ارتكز على تقديم حلول للمهندس المعماري من خلال مقاولته، ككيفية التعامل مع طلب العروض، والبحث عن زبائن جدد، وتقديم أفكار تساعد على تحسين ظروف العمل وتساهم في الانتقال من مقاولة متوسطة إلى كبيرة، مضيفا أن لكل قطاع ظروفه الخاصة، "لكن يبقى القاسم المشترك هو اختلاف أعمار المستفيدين في التكوين الواحد، وهو رهان نركز عليه ونعطيه أهمية حتى نستطيع خلق توازن بين الأفكار والطموح، التجربة والحمولة المعرفية لكل شخص"، بتعبيره.

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