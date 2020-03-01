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قافلة طبية تستهدف الساكنة الهشة ضواحي ميدلت
الأحد 01 مارس 2020 - 03:15
أشرف المصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، على الفحوصات والعمليات الجراحية التي استفاد منها مواطنون من الإقليم وخارجه، ضمن قافلة طبية متخصصة في طب العيون لجراحة المياه البيضاء بمستشفى القرب في الريش.
القافلة التي كانت تحت إشراف عمالة إقليم ميدلت، بدعم من المجلس الإقليمي بميدلت وبتنسيق مع الشبكة الأولى للجمعيات المحلية ببومية على الخصوص، بلغ عدد المستفيدين من فحوصاتها الطبية 399، بينما تم إجراء 119 عملية جراحية.