تأخر التساقطات المطرية يؤزّم وضعية الفلاحين بجهة سوس ماسة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تعتبر الزراعة، لاسيما الحوامض والخضراوات، قطاعا اقتصاديا رائدا في جهة سوس ماسة، كما تُشكل مُشغلا هاما لليد العاملة ومَصدرا للعملة الصعبة، فضلا عن مساهمتها في تطوير الصناعة الغذائية. وتسود بهذه الجهة زراعة موجهة أساسا إلى التصدير، تجعل سوس ماسة أكثر تنافسية وانفتاحا على مناطق عدّة من المعمور.

وإلى جانب الزراعة، تُعد تربية المواشي قطاعا مكملا لها، لكونه مصدر دخل للساكنة القروية، خاصة بالمناطق التي لا تسمح بقيام زراعة مهمة كالمناطق الجبلية، لكن توالي سنوات الجفاف وتأخر التساقطات المطرية أثّرا بشكل كبير على هذه الأنشطة، بعد أن أسدل شهر فبراير ستاره، وبدأ الفلاحون يتوجسون من تأخر التساقطات المطرية، وأضحت ملامح الانعكاسات السلبية لهذا التأخر تظهر جلية على حياة الفلاحين، متجلية في توقف استعمال مياه بعض السدود، كسد يوسف بن تاشفين، في السقي، وسط نضوب الآبار وتضرر الفرشة المائية بفعل الاستعمال المفرط وغير المعقلن.

أضف إلى ذلك الانخفاض الكبير في أسعار المواشي في الأسواق، وهي كلها ملامح سنوات عجاف، ستضع الفلاحين، لا سيما الصغار منهم، الذين تتعلق حياتهم بهذا القطاع، في صدارة المتضررين من ظاهرة تأخر الأمطار، التي صارت واقعا بجهة سوس ماسة.

وفي تصريح لهسبريس، قال محمد أوحساين، وهو فلاح بإقليم اشتوكة آيت باها، إن تأخر الأمطار وتوالي سنوات الجفاف "يؤثران بشكل مباشر على أربعة قطاعات أساسية لاستمرار السلم الاجتماعي، الذي أصبح في الآونة الأخيرة أكثر هشاشة، ولعل أبرز بوادره في الأيام الأخيرة كثرة الانفلاتات الأمنية (حالات السرقة والنصب والاحتيال واستعمال العنف والاتجار في الممنوعات...)، إضافة إلى استفحال ظاهرة التسول ".

وأول القطاعات المتضررة هو قطاع المواشي، الذي "أصبح على كف عفريت، إذ ارتفعت أثمنة الكلأ بشكل صاروخي، مقابل انهيار مأساوي لأثمنة الماشية بجميع أصنافها، وحتى قطاع الدجاج الأبيض لم يسلم من ذلك. فالمستثمرون يواجهون حاليا مشكل انعدام الماء لدواجنهم بعد انقطاع مياه السد، فيُجبرون على اقتناء صهاريج المياه بثلاثة عشر درهما للطن الواحد، فيما سعر بيع الدجاج يناهز تسعة دراهم للكيلوغرام، وتبقى هذه الشريحة من المهنيين خارج أي دعم من طرف الدولة"، يقول أوحساين.

القطاع الثاني هو الخضراوات. ويؤكد أوحساين في هذا الصدد أنه "رغم ارتفاع تكاليف حفر الآبار أو تعميقها بكل ما يرافقها من تعقد مساطر الرخص وخضوعها للزبونية، فإن ذلك لم يمنع من انهيار أسعار الخضر بالجملة (الطماطم، الجزر، اللفت...)، مما يظهر بشكل جلي أن القدرة الشرائية للمستهلكين تأثرت هي الأخرى، وحتى اشتغال مشروع تحلية مياه البحر المنتظر أن يبدأ في مارس 2021 لحل الأزمة لن ينطلق حتى يفلس عدد من الفلاحين".

أما القطاع الثالث المتضرر من تأخر التساقطات المطرية فهو الماء الشروب، حيث يُبرز المتحدّث ذاته أنه "من بين التجارب الرائدة في اشتوكة آيت بها وطنيا قطاع الجمعيات التنموية، التي نجحت في توفير الماء الشروب لعدد من الساكنة، لكن جل هذه الجمعيات تعاني اليوم من انعدام المياه في الآبار وارتفاع نسبة الملوحة، حيث أصبحت ظاهرة انقطاع المياه عن منازل الساكنة وانعدام جودتها كابوسا مؤرقا للفاعلين الجمعويين وللساكنة على حدّ سواء".

القطاع البيئي لم يسلم بدوره من تداعيات توالي سنوات الجفاف، فقد "ساهمت حالة الجفاف حاليا في انحسار مظاهر الاخضرار التي ينعم بها واد ماسة الإيكولوجي، ونفوق عدد من الأسماك والطيور، وكثرة الغبار، مع ما يرافقه من انتشار لعدد من الحشرات والفطريات (الدودة القرمزية التي قضت بشكل شبه كلي على الصبار). وقد أصبح التصحر واقعا بمنطقة سوس، بالإضافة إلى تضرر شجر الأركان جراء الرعي المفرط والجائر، نتيجة نزوح أفواج القطعان المملوكة للرحل صوب هذه المناطق، مما عمّق جراح الساكنة والطبيعة على حدّ سواء"، يقول أوحساين.

أما الفاعل الجمعوي الحسين بسموم فقال، في تصريح لهسبريس، إن ظاهرة تأخر التساقطات المطرية "أصبحت في السنوات واقعا، لم تسلم منه جهة سوس ماسة، وكذا إقليمنا اشتوكة آيت باها، بسهله وجباله. وتضافرت مجموعة من الأسباب، منها ما هو غيبي مرتبط بالسماء ومشيئة الله عز وجل، ومنها ما هو إنساني بشري. فبالإضافة إلى احتباس المطر وشحه، وهذه مشيئة الله، هناك أسباب أخرى أدت إلى ظاهرة الجفاف ونضوب الفرشة المائية بمجموعة من المناطق".

ومن تلك الأسباب البشرية، وفقا للمتحدّث ذاته، "عدم وضع خطة استراتيجية محكمة من طرف الجهات المعنية لترشيد استعمال الماء، وتناسل الأثقاب المائية بشكل مهول، مما أدى إلى نضوب وتضرر الفرشة المائية بشكل كبير، وكذا الإقبال المتزايد على حقينة السدود من طرف المستثمرين، مما أدى إلى إيقاف التزود منها كسد يوسف بن تاشفين. وأمام هذا الإيقاف التجأ المستثمرون إلى استنزاف المياه الباطنية بشتى الطرق، وأغلبها خارج نطاق القانون. زد على ذلك تساهل الجهات المعنية مع المستثمرين الفلاحين الكبار للاشتغال خارج القانون".

ومن الأسباب الأخرى التي يرى فيها الفاعل الجمعوي بسموم أنها قد تكون وراء هذه الوضعية المائية بجهة سوس ماسة "عدم إشراك المجتمع المدني وأهل الاختصاص في إيجاد حلول للحد من هذه الظاهرة، واتساع رقعة المنتجات المعدة للتصدير، والتي تتميز باستهلاك المياه بشكل كبير، إلى جانب الظاهرة المهولة لانتشار البيوت المغطاة، التي تلعب دورا سلبيا في احتباس المطر حسب بعض الدراسات العلمية، والإفراط المتزايد في استعمال المياه لأغراض ثانوية".