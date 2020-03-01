مندوب المقاومة يدعو إلى تجاهل خطابات أعداء الصحراء المغربية

هسبريس من السمارة

قال مصطفى الكثيري، المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، إن "الدينامية الدبلوماسية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية من خلال افتتاح القنصليات العامة لدول حليفة للمغرب، ترسخ مبدأ مغربية الصحراء وتفند كل الادعاءات التي ظل خصوم الوحدة الترابية يروجونها قبل عودة المغرب إلى حضنه الإفريقي".

وأضاف المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، خلال المهرجان الخطابي، المنظم بالعاصمة العلمية للأقاليم الجنوبية بشراكة مع عمالة إقليم السمارة، أن "ملف مغربية الصحراء صار يعرف دعما غير مسبوق من المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن "مسلسل التنمية والبناء بهذه الأقاليم ساعد في سحب عدد كثير من البلدان الاعتراف بالكيان الوهمي".

وأكد المندوب السامي، خلال المهرجان الذي حضره حميد النعيمي، عامل إقليم السمارة، والجنرال المكلف بالموقع العسكري وعدد من المنتخبين، أن "المغرب اليوم يواصل مسيرته التنموية والنهضوية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، دفاعا عن مقدسات الوطن، وانخراطا في المسار التحديثي للمغرب على كافة الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، انسجاما وتجاوبا مع متطلبات المرحلة التي تقتضي اندماج كافة فئات الشعب المغربي في مسلسل التنمية الشاملة والمستدامة، وإعلاء صروح الديمقراطية وصيانة الوحدة الترابية وتثبيت مغربية الأقاليم الجنوبية في ظل السيادة الوطنية".

وفي السياق ذاته، أكد الكثيري أن "المناسبة اليوم، سانحة للتأكيد مجددا على الموقف الثابت للشعب المغربي، ومعه أسرة المقاومة وجيش التحريـر، وكافة مكونات وأطيــاف المجتمع، وتعبئتهم المستمرة ويقظتهم الموصولة وتجندهم الدائم وراء عاهل البلاد، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من أجل تثبيت المكاسب الوطنية، والدفاع عن وحدتنا الترابية غير القابلة للتنازل أو المساومة، متشبثين بالمبادرة المغربية القاضية بمنح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الجنوبية المسترجعة في ظل السيادة الوطنية".

وأبرز المتحدث أن "مشروع الحكم الذاتي، الذي يحظى بالإجماع الشعبي لكافة فئات وشرائح ومكونات الشعب المغربي وأطيافه السياسية والنقابية والجهوية والمدنية، لقي الدعم والمساندة بالمنتظم الأممي"، مشيرا إلى أن "هذا الأخير يعتبره آلية ديمقراطية وسياسية وواقعية لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول أحقية المغرب في السيادة على ترابه الوطني من طنجة إلى الكويرة".

المسؤول ذاته أضاف أن هذه الوقائع "أكدها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابه السامي بمناسبة الذكرى 44 للمسيرة الخضراء المظفرة في 6 نونبر 2019، حيث يقول حفظه الله: لقد ظل المغرب واضحا في مواقفه، بخصوص مغربية الصحراء، ومؤمنا بعدالة قضيته، ومشروعية حقوقه، وسيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي".

وردا على المحاولات اليائسة التي يقوم بها فاقدو المبادرات، الذين يسعون عبثا إلى التشويش على الإنجازات المحققة في القضية الوطنية، على المستويين الداخلي والخارجي، أكد المندوب السامي أن "المغرب عمل تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس المنصور بالله، على العمل الميداني خدمة للصالح العام للمغاربة ولشعوب المغرب العربي ومجمل شعوب القارة الإفريقية وفق مقاربة منهجية واضحة تخدم مصالح الجميع انطلاقا من بوابة الصحراء المغربية".

وأضاف الكثيري، خلال المناسبة ذاتها، التي حضرها عدد كبير من أسر المقاومين وأبناء أعضاء جيش التحرير بالصحراء المغربية، "إذا كانت أسرة المقاومة وجيش التحرير قد ثمنت العودة الميمونة للمغرب إلى عمقه الإفريقي، فإنها اليوم تزكي كل المبادرات الرامية إلى تعزيز الحضور المغربي، وتنخرط في كل الأوراش ليحتل المغرب مكانه الحقيقي في مصاف الدول الباحثة عن السلم والأمن والرخاء لشعوب القارة جمعاء". وتابع قائلا: "بما أننا في هذا الإقليم الصحراوي المجاهد، فإن الحضور المغربي من الناحية الجغرافية لا بد أن يمر عبر جهاتنا الجنوبية، باعتبارها صلة وصل بين المغرب وإفريقيا، وهذا ما أكده صاحب الجلالة نصره في خطاب المسيرة الخضراء للسنة الماضية، إذ يقول: فالروح التي مكنت من استرجاع الصحراء، سنة 1975، هي التي تدفعنا اليوم، للنهوض بتنمية كل جهات المملكة. وهو ما ينطبق على أقاليمنا الجنوبية، التي تعتبر صلة وصل بين المغرب وإفريقيا، على الصعيد الجغرافي والإنساني والاقتصادي".

يذكر أن المهرجان اختتم بتكريم ثمانية من أعضاء جيش التحرير، اعترافا وتقديرا لأعمالهم الجليلة في الدفاع عن الوطن من شماله الى جنوبه، إلى جانب تخصيص 66 إعانة مالية لعدد من قدماء المقاومين وأرامل المتوفين بغلاف مالي إجمالي قدره 231.500.00 درهم.