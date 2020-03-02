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كُتّاب وآراء
لقاء توجيهي لتلاميذ جماعتَين في إقليم شفشاون
من تنظيم كونفدرالية جمعيات إقليم شفشاون، وبشراكة مع جمعية الأنوار بمدينة طنجة، ودعم المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم شفشاون، تم تنظيم لقاء تواصلي تحسيسي لفائدة تلاميذ وتلميذات جماعتي بني فغلوم وتنقوب بإقليم شفشاون.
اللقاء التوجيهي استفاد منه العديد من تلاميذ السنة الثانية باكالوريا بمختلف الشعب والمسالك بكل من مؤسسة بني فغلوم ومؤسسة محمد أصبان، وعرف حضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ومدير ثانوية بني فغلوم وممثلي وأعضاء الجمعيات المنظمة للقاء.
وقد تم الاستماع إلى عرض حول المساطر المتعلقة بالالتحاق بمختلف مؤسسات ومعاهد التعليم العالي، بالإضافة إلى معلومات عن الأنظمة البيداغوجية والهياكل التنظيمية الخاصة بكل مؤسسة.
وشكل اللقاء مناسبة ليتعرف التلاميذ الحاضرون من خلال شروحات شافية على مختلف التوجهات التي تتيحها شعبهم، وضرورة التقدم بالترشيحات لولوج المؤسسات الانتقائية وذات الاستقطاب المفتوح التي تلبي احتياجاتهم وترتقي بتطلعاتهم وطموحاتهم.
وتم في الأخير تقديم جوائز تحفيزية وشواهد تقديرية للتلاميذ المتفوقين، ترسيخاً لثقافة التّشجيع على التحصيل العلمي وبث روح المثابرة والتنافس الدراسي داخل الفضاء التعليمي.