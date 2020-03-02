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كُتّاب وآراء
حملة تبرع تجمع 206 أكياس من الدم بجماعة أقا
عرف المركز الصحي الحضري المستوى الثاني بجماعة أقا، في إقليم طاطا، حملة للتبرع بالدم اختير لها شعار "أتبرع بدمي لأحمي غيري".
ومكنت هذه البادرة الإنسانية، التي تدخل ضمن البرنامج المسطر من طرف مندوبية وزارة الصحة بإقليم طاطا لسنة 2020 لتوفير مادة الدم البشري والمنظمة بشراكة مع جمعية النجدة للتبرع بالدم وجمعية العكاية لأقا، من توفير 106 أكياس من هذه المادة الحيوية.
لحبيب أزناك، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بطاطا، قال، في تصريح لهسبريس، إن "هذه العملية، التي تعد تجسيدا حقيقيا لقيم التكافل الاجتماعي بين المغاربة، تأتي في إطار البرنامج المسطر من طرف المندوبية من أجل توطيد ثقافة التبرع بالدم في كافة الجماعات الترابية التابعة للإقليم".
وأضاف المسؤول: "بعد هذه التجربة الناجحة بأقا، سنعمل، بمعية شركائنا، على برمجة نشاط مستقبلي بقصبة سيدي عبد الله أومبارك على أمل توسيع دائرة هذه المبادرة لتشمل بقية المناطق".