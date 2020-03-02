معاناة موظفين تتواصل بمشروع "كولدن بيتش"

هسبريس – محمد لديب

يسارع أعضاء ودادية موظفي وزارة العدل للاصطياف والسكن "كولدن بيتش" الزمن من أجل إنقاذ مشروعهم السكني بجماعة لمهارزة الساحل، الواقعة جنوب منطقة سيدي رحال بجهة الدار البيضاء سطات، وتسلم محلات سكناهم التي ظلوا ينتظرون دخولها منذ أزيد من 15 سنة.

وفي الوقت الذي تواصل المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء النظر في قضية تورط الرئيس السابق للودادية في اختلالات مالية وتسييرية، يسعى المنخرطون إلى إيجاد حل نهائي لمشاكل الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل داخل المشروع ذاته، والديون الجبائية المتراكمة التي خلّفها المكتب السابق.

ويحاول المنخرطون، الذين يبلغ عددهم الإجمالي 514 من موظفي إدارة الضرائب والمالية والعدل، الضغط على الممثل القانوني لإحدى المجموعات العقارية، التي أشرفت على الأشغال المعيبة لمشروع "كولدن بيتش"، من أجل الكشف عن مآل ما يزيد عن 34 مليار سنتيم، كانت موجهة لإنجاز هذا المشروع التعاوني السكني.

ويؤكد حسن أبو زياد، نائب الرئيس بالمكتب المسير الجديد لودادية موظفي المالية للاصطياف والسكن، أن المشروع التعاوني السكني "كولدن بيتش" لم ير النور، بالرغم من أنه انطلق عمليا منذ سنة 2004، نتيجة اختلالات تسييرية وتعمد المكتب السابق نفخ مبالغ فواتير اقتناء الأرض التي أقيم فوقها المشروع، ومضاعفة المبالغ المالية التي رصدت للبناء.

وكشف أبو زياد، في تصريح لهسبريس، أن المعطيات المتوفرة لدى المنخرطين تؤكد أن الأموال التي صرفت فعليا على هذا المشروع تقدر بنحو 18 مليار سنتيم فقط (شاملة للقيمة المالية للعقار)، عوض 34 مليار التي أعلنها الرئيس المتابع حاليا أمام القضاء.

وقام موظفو إدارة الضرائب والمالية بتكوين ودادية سكنية واقتنوا سنة 2004 أرض المشروع السكني على الطريق الجهوية 320 بجماعة المهارزة الساحل، عمالة الجديدة، جهة الدار البيضاء سطات، على أمل الحصول على سكن بسعر لا يتعدى 37 مليون سنتيم، قبل أن يتضاعف هذا المبلغ إلى 70 مليون سنتيم لأسباب لا يعرفونها بتاتا.

ويؤكد المنخرطون أن تلاعب رئيس ومكتب الودادية السابقين وعدم احترام دفتر التحملات أدّيا إلى عجز على مستوى التدبير المالي للودادية وعدم إنهاء الأشغال، وفي هذا الشأن وجهتُ إرساليات إلى كل من رئيس الودادية والمقاول والمهندس المعماري لاستفسارهم عن هذه الوضعية المزرية.