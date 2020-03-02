24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:27
|07:52
|13:45
|16:55
|19:28
|20:43
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يفتح باب تمويل المقاولات عبر "سجّل الضمانات المنقولة"
- سجلّ الضمانات المنقولة
- سوريا تؤكد عزمها التصدي للعدوان التركي
- المفوضية الأوروبية تعتمد "سيغنال" بدل "واتساب"
- الحجوي يعدد امتيازات "سجّل الضمانات المنقولة"
بلافريج يُحرج منيب: "مؤامرة فيروس كورونا" تنهل من الفكر الخرافي (5.00)
نشطاء يطلبون تدخل الملك لوقف جريمة بيئية في "مرجة الفوارات" (5.00)
انتشار فيروس "كورونا" عبر العالم يخيم على أسواق النفط والغاز (5.00)
ممتهنات الدعارة بالجنوب الشرقي .. فقيرات و"مرغمات لا بطلات" (5.00)
- وزير الخارجية الجزائري يقاطعُ اجتماعاً وزارياً دولياً بمدينة مراكش - (166)
- أخنوش يفاوض الروس لتجديد اتفاق الصيد البحري - (71)
- "شبح" العزوف السياسي يتربص بالانتخابات التشريعية لسنة 2021 - (69)
- اختبار "العذرية" بالمغرب .. عندما يتحوّل "الدم" إلى "شهادة براءة" - (66)
- ممتهنات الدعارة بالجنوب الشرقي .. فقيرات و"مرغمات لا بطلات" - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تلاميذ يتأهلون إلى "نهائيات القرّاء" بمدينة سلا
في جو ثقافي ميّزه الإبداع والإمتاع، خاض تلاميذ وتلميذات مؤسسات تعليمية بمدينة سلا منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة "القراء"، الذي أسفر عن تأهل أربع مؤسسات تعليمية من المستوى الثانوي بسلكيه إلى الدور النهائي.
وعرفت هذه المسابقة، التي احتضنت دورتها الأولى مؤسسة النجار للتعليم الخصوصي، منافسة حادة بين عشر مؤسسات تعليمية في المستوى الثانوي بسلكَيه، وأسفرت، وفق ما أعلنت عنه لجنة التحكيم، عن تأهل أربع مؤسسات إلى الدور النهائي، هي: "البخاري" و"خالد بن الوليد" في المستوى الثانوي الإعدادي، و"العقاد" و"الحنصالي" في المستوى الثانوي التأهيلي.
وقال محمد رحمات، المشرف على المسابقة، إن المنتوج القرائي للمتعلمين "فاق التوقعات"، مضيفا أنّ "ما قدم من قصص يعد قمة في الإبداع والإمتاع".
وذكر المصرِّح أنّ لجنة التحكيم اعتمدت على معايير أساسية عدة، أهمها "كيفية إنتاج المتبارين لقصص تتكون من ست صفحات، وحسن إلقائهم لها أمام الجمهور بطريقة ارتجالية في ظرف عشر دقائق، فضلا عن معيار التواصل بشقّيه اللفظي وغير اللفظي".
تجدر الإشارة إلى أن مسابقة "القُرَّاء" تنظمها شبكة القراءة بالمغرب-فرع سلا، بشراكة مع المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالمدينة نفسها، وتستهدف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية في أسلاكها الثلاثة، قصد "إشاعة ثقافة القراءة بين المتعلمات والمتعلمين".