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تلاميذ يتأهلون إلى "نهائيات القرّاء" بمدينة سلا

تلاميذ يتأهلون إلى "نهائيات القرّاء" بمدينة سلا
هسبريس من الرباط
الاثنين 02 مارس 2020 - 20:10

في جو ثقافي ميّزه الإبداع والإمتاع، خاض تلاميذ وتلميذات مؤسسات تعليمية بمدينة سلا منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة "القراء"، الذي أسفر عن تأهل أربع مؤسسات تعليمية من المستوى الثانوي بسلكيه إلى الدور النهائي.

وعرفت هذه المسابقة، التي احتضنت دورتها الأولى مؤسسة النجار للتعليم الخصوصي، منافسة حادة بين عشر مؤسسات تعليمية في المستوى الثانوي بسلكَيه، وأسفرت، وفق ما أعلنت عنه لجنة التحكيم، عن تأهل أربع مؤسسات إلى الدور النهائي، هي: "البخاري" و"خالد بن الوليد" في المستوى الثانوي الإعدادي، و"العقاد" و"الحنصالي" في المستوى الثانوي التأهيلي.

وقال محمد رحمات، المشرف على المسابقة، إن المنتوج القرائي للمتعلمين "فاق التوقعات"، مضيفا أنّ "ما قدم من قصص يعد قمة في الإبداع والإمتاع".

وذكر المصرِّح أنّ لجنة التحكيم اعتمدت على معايير أساسية عدة، أهمها "كيفية إنتاج المتبارين لقصص تتكون من ست صفحات، وحسن إلقائهم لها أمام الجمهور بطريقة ارتجالية في ظرف عشر دقائق، فضلا عن معيار التواصل بشقّيه اللفظي وغير اللفظي".

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة "القُرَّاء" تنظمها شبكة القراءة بالمغرب-فرع سلا، بشراكة مع المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بالمدينة نفسها، وتستهدف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية في أسلاكها الثلاثة، قصد "إشاعة ثقافة القراءة بين المتعلمات والمتعلمين".

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