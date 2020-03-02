تصعيد طلبة سلوان يشلّ خطوط حافلات الناظور‬

عبد الكريم هرواش من الناظور

بعد سلسلة من النّضالات المستمٍة داخل الحرم الجامعي التي لم تدفع بالجهات المسؤولةِ في شركة "فيكتاليا" إلى فتح باب الحوار والتفاوض بشأن "أزمة النّقل الجامعي"؛ شنّ طلبة الكلية متعددة التخصّصات بالناظور، صباح اليوم الاثنين، معركة تصعيدية استهدفت شلّ حركة مرور حافلات الشّركة على مستوى محطّات عديدة بالمدينة.

وشملت عمليّة حجز الحافلات، التي باشرها الطلبة تنفيذا لمخرجات حلقية نقاشية سابقة، محطّات ولاد ميمون وسلوان والعمران... واستهدفت العملية عددا من الخطوط التي تربط مركز المدينة بزايو والعروي وسلوان ومناطق أخرى.

واحتج الطلبة على قرار إلغاء الشركة الجديدة لتسعيرة درهمين المخصّصة لطلبة الكلية منذ افتتاحها، مع اعتماد بطاقة الطالب بدلها الخاضعة لنظام التّعبئة الشّهرية.

وجاء الشكل النضالي أيضا احتجاجا على تقليص الشركة لمسافة الرحلة لبعض حافلاتها التي لم تعدْ تبلغ الحرم الجامعي، إضافة إلى ما سماه الطلبة "قلّة الطوبيسات" وعدم التزامها بالمواعيد المبرمجة كما كان عليه الأمر سابقا؛ وهو ما يتسبب في تأخر الطلبة عن إدراك حصصهم المقرّرة في مواعيدها.

وشدد الطلبة، خلال إفادات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية، على "الاستمرار في خوض كافة الأشكال الاحتجاجية لإجبار الشركة على العودة إلى تسعيرة درهمين"، مشيرين إلى أنّ "مسؤولي "فيكتاليا" لا يراعون الظروف الاجتماعية لبعض الطلبة الذين يضطرون إلى الانتقال إلى الجامعة عبر خطّين أو أكثر؛ وهو ما يكبّدهم مصاريف إضافية".

أشرف أزيرار، المسؤول عن الموارد البشرية بشركة حافلات "فيكتاليا"، صرّح، سابقا، لهسبريس بأن "الشركة اضطرّت إلى اعتماد نظام بطاقة الطّالب لقطع الطّريق على بعض المستغلين لصفة الطالب للاستفادة من رحلات بعض الخطوط بثمن درهمين".

كما أشار أزيرار إلى أن نظام البطاقة سيمكن الطالب من الاستفادة من رحلات بأقل من درهمين للرّحلة الواحدة، كما يمتلك حرية تعبئة عدد الرّحلات التي يريدها.

تصريح المسؤول اعتبره الطلبة مجرّد مبررات واهية لقضاء الشركة على مكتسبات الطلبة ابتداءً من إلغاء تسعيرة درهمين وتمهيدًا لتنفيذ "مخطّطات" أخرى تستهدف الطلبة، باعتبار أن بطاقة الطالب الجامعية كافية لتحديد هويته، ولا يمكن تزويرها لدى مستغلي صفة الطالب حسب ما تقوله الشركة.