الوقاية المدنيّة بالنّاظور تستعرض حصيلة التدخلات

عبد الكريم هرواش من النّاظور (صور: محمّد العبوسي)

احتفاء باليوم العالمي للوقاية المدنيّة المصادف لفاتح مارس من كلّ سنة، أقامت القيادة الإقليمية للوقاية المدنيّة بالنّاظور، اليوم الاثنين، حفلا لتقديم حصيلة تدخّلاتها برسم سنة 2019 المنصرم بحضور الكاتب العام لعمالة إقليم النّاظور ورؤساء الجماعات المحلية وعدد من تلامذة المؤسّسات التّعليمية.

الحفل ذاته استُهلّ بكلمة ألقاها محمد السمحاوي، القائد الإقليمي للوقاية المدنيّة، أشار من خلالها إلى أهميّة تنظيم المناسبة التي تشكّل جسرا تواصليا مع ساكنة النّاظور للتّعريف بأدوار جهاز الوقاية المدنيّة السّاهر على سلامة المواطنين عبر مجهوداته المبذولة في حماية الساكنة ومصالحها في مختلف المحطّات والحوادث الطّارئة.

وتحدّث السّمحاوي عن منجزات الوقاية المدنيّة على مدار سنة 2019، مقدّما مجموعة من الشّروحات والإحصاءات، وورقةً تعريفية عن معدّات وآليات الوقاية المدنيّة بالإقليم.

وأشاد المتحدّث بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها عناصر الوقاية المدنيّة في حماية المواطنين وحفظ ممتلكاتهم العامة والخاصّة، مشدّدًا على بذل المجهودات الكاملة من قِبل القيادة الإقليمية في خدمة مصالح السّاكنة.

وعلى هامش الحفل ذاته، قدّمت عناصرُ من الوقاية المدنيّة مناورات استعراضيّة همّت أساسا عمليّات إنقاذ شخص من علو مرتفع، وإطفاء النار في بيت مشتعل وإنقاذ المنكوبين، والإحاطة بمختلف الأخطار التي تهدد سلامة المواطنين.

وقدّمت القيادة الإقليمية، في ختام الحفل، جداولَ وبيانات عن الإحصاءات السنّوية لمجمل التدخّلات التي سجّلتها عناصر الوقاية المدنية على مستوى إقليم الناظور سنة 2019 المنصرمة.