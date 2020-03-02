الوقاية المدنية في سطات تحتفل بيومها العالميّ

إبراهيم الحافظون من سطات

أشرف إبراهيم أبوزيد، عامل إقليم سطات، الاثنين، على حفل تخليد عناصر الوقاية المدنية ليومها العالمي بعاصمة الشاوية، الذي يصادف الأول من مارس من كل سنة، بحضور القائد الإقليمي للوقاية المدنية بسطات وبعض المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية والسلطات الأمنية المدنية والعسكرية وفعاليات المجتمع المدني ومشاركة تلاميذ وتلميذات بعض المدارس الابتدائية بالمدينة.

وعرف الاحتفال تقديم مجموعة من العروض للتعريف بأدوار أجهزة الوقاية المدنية التي تسهر على إنقاذ أرواح المواطنين، فضلا عن عرض اللوجستيك والمعدّات المستخدمة في حالات الطوارئ، وتنظيم عروض لتدخلات الإنقاذ وإطفاء الحرائق، وتقديم ورشات حول الإسعافات الأولية.

واستعرض القائد الإقليمي للوقاية المدنية إحصائيات للآليات والموارد البشرية التي تغطي الإقليم وبيانات تشير إلى المنحى التصاعدي للتطور الحاصل على مستوى التدخلات بكافة الإقليم، وتوضّح كيفية عمل بعض الآليات في حالة الكوارث الطبيعية، وحوادث السير وإخماد الحريق ومهام وأدوار الأجهزة الوقائية المكلفة بالحماية المدنية، التي يقع على عاتقها ضمان المساعدة للمواطنين وحفظ الممتلكات والبيئة.

واعتبر أفراد الوقاية المدنية الاحتفال بيومهم العالمي فرصة للتحسيس بالتدبير الجيد لحالات الأزمة، استحضارا للمهام الإنسانية والنبيل، التي يقوم بها أفراد جهاز الوقاية المدنية لفائدة المجتمع والإنسانية، تحت شعار: "مسعف لكل بيت"؛ وهو الشعار الذي اعتمدته المنظمة الدولية للحماية المدنية للاحتفال بيومها العالمي هذه السنة، والذي يهدف إلى تعريف عامة الناس بمهام الحماية المدنية والتحسيس بالإسعافات الأولية والمسؤولية المواطنة.

وتجدر الإشارة إلى أن التدخلات، التي قامت بها مصالح الوقاية المدنية خلال السنة الماضية على مستوى إقليم سطات، وصلت في مجموعها إلى 8461 تدخلا؛ منها 419 تدخلا يتعلق بإخماد الحرائق، و8042 تدخّلا يهمّ حوادث السير والقطارات وحوادث الشغل والاعتداءات والاختناقات وغيرها من الحوادث.