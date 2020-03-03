"مجلس الشرق" يحدث مستشفيات ومناصب شغل

هسبريس من الرباط

صادق أعضاء مجلس جهة الشرق، الإثنين، خلال أشغال الدورة العادية لشهر مارس، بالإجماع، على جميع النقط الثماني عشرة المدرجة في جدول الأعمال.

وهمت هذه النقاط إنشاء 5 مستشفيات على مستوى تراب الجهة بشراكة مع وزارة الصحة، وإحداث مشاريع استثمارية تروم توفير مناصب الشغل للعاطلين عن العمل؛ فضلا عن التقليص من الفوارق المجالية، وربط الجماعات القروية بالماء والكهرباء، والمصادقة على برمجة فائض المجلس.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن الدورة "ناقشت مجموعة من النقط المهمة، إذ تمت المصادقة بالإجماع على جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، التي تهم إنشاء 5 مستشفيات على مستوى تراب الجهة"، مضيفا أنه، في إطار تعزيز العرض الصحي، "تم رفع توصيات من مجلس الجهة إلى وزارة الصحة من أجل توفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية بهذه المستشفيات، بغية استفادة المواطنين من الخدمات الصحية".

كما أشار رئيس مجلس جهة الشرق إلى أن أعضاء المجلس طالبوا خلال أشغال الدورة بالتعجيل بفتح أبواب كل من المستشفى الإقليمي بالدريوش ومدينة زايو؛ وذلك لاستفادة المواطنين من الخدمات الصحية، مبرزا أن هذا مطلب ساكنة إقليمي الناظور والدريوش.

وزاد المتحدث أن الدورة صادقت على مشروع اتفاقيتين ترومان توفير مناصب الشغل، وإحداث مشاريع تساهم في توفير أزيد من 1300 منصب شغل، في كل وجدة وتاوريرت.

يذكر أن جدول أعمال الدورة تضمن أيضا الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة من أجل تمويل وإنجاز مشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي للفترة 2023-2020، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تهم إنجاز مشروع كهربة 44 دوارا بـ24 جماعة ترابية بجهة الشرق.

كما تمت الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل تمويل وإنجاز "مدينة المهن والكفاءات" بجهة الشرق، بالإضافة إلى المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تروم هيكلة العرض الترابي لجهة الشرق وتحسين جاذبيتها وتعزيز الفرص الاستثمارية بها، وكذا المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بين جهة الشرق وجمعية أصدقاء مصلحة جراحة المسالك البولية.

إلى ذلك، صادق أعضاء المجلس على مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وجمعية ائتلاف مستثمري شمال شرق المغرب من أجل دعم الاستثمار والنهوض بالوضعية الاقتصادية لجهة الشرق، والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة متعلقة بتوطين شركة saccom capital group بوجدة شور.

وعرفت الدورة المصادقة على مشاريع اتفاقيات الشراكة الرامية إلى إحداث وحدة لعصر الزيتون ووحدة للتلفيف والتبريد، وإنجاز مجموعة من الأسواق الأسبوعية بمدينة الناظور، وتنفيذ مشروع خريطة القابلية للتعمير بإقليم بركان، والمصادقة على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلق باقتناء الوعاء العقاري وبناء وتجهيز المستشفى الإقليمي الجديد بإقليم بركان، وإحداث مستشفى إقليمي بفكيك، في إطار اتفاقية شراكة بين مجلس الجهة وولاية جهة الشرق ووزارة الصحة.

كما عمل أعضاء مجلس جهة الشرق خلال أشغال الدورة على الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة من أجل بناء المركز الاستشفائي الإقليمي لتاوريرت، ومشروع اتفاقية شراكة بين وزارة الصحة وولاية جهة الشرق وجهة الشرق بشأن بناء المركز الاستشفائي الجديد بوجدة، بالإضافة برمجة فائض المجلس والمصادقة عليه.

حري بالذكر أن الدورة العادية لشهر مارس ترأسها عبد النبي بعوي، رئيس المجلس، وحضرها معاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، ورؤساء المصالح اللاممركزة.